Названа дата открытия аквапарка в Когалыме

В Когалыме (ХМАО) открытие аквапарка «На гребне волны» состоится 27 августа. В этот день в городе будут проходить торжественные мероприятия по случаю празднования 50-летия образования города.
«Команда организаторов трудилась много месяцев, чтобы подготовить насыщенную и яркую программу. ССК „Галактика“, 27 августа — открытие аквапарка», — сообщается в перечне мероприятий на официальном сайте, посвященному Дня города Когалыма.
«На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по обновлению. В мае текущего года в аквапарк начали набирать персонал.
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