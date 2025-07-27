27 июля 2025
26 июля 2025

Названа дата открытия аквапарка в Когалыме

Аквапарк Когалыма откроется во время празднования 50-летия города
© Служба новостей «URA.RU»
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Аквапарк закрылся на ремонт в 2023 году
Аквапарк закрылся на ремонт в 2023 году Фото:

В Когалыме (ХМАО) открытие аквапарка «На гребне волны» состоится 27 августа. В этот день в городе будут проходить торжественные мероприятия по случаю празднования 50-летия образования города.

«Команда организаторов трудилась много месяцев, чтобы подготовить насыщенную и яркую программу. ССК „Галактика“, 27 августа — открытие аквапарка», — сообщается в перечне мероприятий на официальном сайте, посвященному Дня города Когалыма.

«На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по обновлению. В мае текущего года в аквапарк начали набирать персонал.

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В Когалыме (ХМАО) открытие аквапарка «На гребне волны» состоится 27 августа. В этот день в городе будут проходить торжественные мероприятия по случаю празднования 50-летия образования города. «Команда организаторов трудилась много месяцев, чтобы подготовить насыщенную и яркую программу. ССК „Галактика“, 27 августа — открытие аквапарка», — сообщается в перечне мероприятий на официальном сайте, посвященному Дня города Когалыма. «На гребне волны» закрылся в августе 2023 года. Тогда администраторы объяснили, что развлекательный комплекс ждут технические работы по обновлению. В мае текущего года в аквапарк начали набирать персонал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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