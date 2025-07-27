27 июля 2025
26 июля 2025

Прокуратура ХМАО заставила мошенников вернуть инвалиду почти миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор через суд заставил мошенников вернуть инвалиду 900 тысяч рублей
Прокурор через суд заставил мошенников вернуть инвалиду 900 тысяч рублей Фото:

Югорская межрайонная прокуратура нашла мошенников, которые украли у инвалида второй группы 900 тысяч рублей и через суд заставила вернуть деньги. Преступники действовали из Владимирской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Югорский межрайонный прокурор в интересах инвалида обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковской карты, на счет которого потерпевшим были переведены денежные средства, суммы неосновательного обогащения. Судом исковые требования удовлетворены», – сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Югорчанин, инвалид второй группы, попался на уловку злоумышленников и перевел им 900 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковский счет мужчины из Владимирской области. Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество».

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Югорская межрайонная прокуратура нашла мошенников, которые украли у инвалида второй группы 900 тысяч рублей и через суд заставила вернуть деньги. Преступники действовали из Владимирской области, сообщается на сайте надзорного ведомства. «Югорский межрайонный прокурор в интересах инвалида обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковской карты, на счет которого потерпевшим были переведены денежные средства, суммы неосновательного обогащения. Судом исковые требования удовлетворены», – сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Югорчанин, инвалид второй группы, попался на уловку злоумышленников и перевел им 900 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковский счет мужчины из Владимирской области. Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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