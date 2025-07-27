Прокуратура ХМАО заставила мошенников вернуть инвалиду почти миллион рублей

Югорская межрайонная прокуратура нашла мошенников, которые украли у инвалида второй группы 900 тысяч рублей и через суд заставила вернуть деньги. Преступники действовали из Владимирской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.
«Югорский межрайонный прокурор в интересах инвалида обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковской карты, на счет которого потерпевшим были переведены денежные средства, суммы неосновательного обогащения. Судом исковые требования удовлетворены», – сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Югорчанин, инвалид второй группы, попался на уловку злоумышленников и перевел им 900 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковский счет мужчины из Владимирской области. Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество».
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