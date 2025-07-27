В Сургуте приостановил работу китайский ресторан

В Сургуте (ХМАО) приостановил работу паназиатский ресторан KITAEAST. Заведение откроется в обновленном формате в сентябре, сообщила URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова.
«Делаем косметический ремонт зала и расширяем концепцию ресторана, добавляя кофейню. Ресторан останется в китайском стиле, будут не большие изменения в дизайне и меню, но любимые блюда гостей — останутся», — поделилась управляющая.
Обновленный ресторан планируют открыть в сентябре. «Возможно, даже в конце августа», — добавила собеседница агентства. KITAEAST начал работу в конце 2023 года. Заведение расположилось на месте бывшего ирландского паба Joint.
Ранее URA.RU сообщало о перезапуске легендарного бара в Сургуте, который был популярен в городе еще в первом десятилетии 2000-х годов. «Дублин Паб» возобновил работу спустя 10 лет. Как сейчас выглядит заведение — в обзоре URA.RU.
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