27 июля 2025

В Сургуте приостановил работу китайский ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленный ресторан откроется в сентябре
Обновленный ресторан откроется в сентябре Фото:

В Сургуте (ХМАО) приостановил работу паназиатский ресторан KITAEAST. Заведение откроется в обновленном формате в сентябре, сообщила URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова.

«Делаем косметический ремонт зала и расширяем концепцию ресторана, добавляя кофейню. Ресторан останется в китайском стиле, будут не большие изменения в дизайне и меню, но любимые блюда гостей — останутся», — поделилась управляющая.

Обновленный ресторан планируют открыть в сентябре. «Возможно, даже в конце августа», — добавила собеседница агентства. KITAEAST начал работу в конце 2023 года. Заведение расположилось на месте бывшего ирландского паба Joint.

Ранее URA.RU сообщало о перезапуске легендарного бара в Сургуте, который был популярен в городе еще в первом десятилетии 2000-х годов. «Дублин Паб» возобновил работу спустя 10 лет. Как сейчас выглядит заведение — в обзоре URA.RU.

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В Сургуте (ХМАО) приостановил работу паназиатский ресторан KITAEAST. Заведение откроется в обновленном формате в сентябре, сообщила URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова. «Делаем косметический ремонт зала и расширяем концепцию ресторана, добавляя кофейню. Ресторан останется в китайском стиле, будут не большие изменения в дизайне и меню, но любимые блюда гостей — останутся», — поделилась управляющая. Обновленный ресторан планируют открыть в сентябре. «Возможно, даже в конце августа», — добавила собеседница агентства. KITAEAST начал работу в конце 2023 года. Заведение расположилось на месте бывшего ирландского паба Joint. Ранее URA.RU сообщало о перезапуске легендарного бара в Сургуте, который был популярен в городе еще в первом десятилетии 2000-х годов. «Дублин Паб» возобновил работу спустя 10 лет. Как сейчас выглядит заведение — в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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