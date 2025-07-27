В ХМАО силовики поймали жителя, который 20 лет назад убил цыганку

В Мегионе перед судом предстанет мужчина, который 20 лет назад убил цыганку, якобы торговавшую наркотиками. Об этом сообщается в telegram-канале «Суды Югры».
«Мегионским городским судом заключен под стражу мужчина, обвиняемый в совершении убийства сопряженного с разбоем на территории города Мегиона в 2006 году. Судья постановил заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца, поскольку не нашел оснований избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – сообщается в telegram-канале.
В сентябре 2006 года возле одной из многоэтажек Мегиона был обнаружен труп женщины, выпавшей из окна. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства, однако установить преступника не удалось. Летом 2025 года силовики задержали жителя Сургута, который признался в преступлении. Он хотел ограбить квартиру, где проживала цыганка якобы торгующая наркотиками. Однако денег в квартире не оказалось и югорчанин убил женщину. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
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