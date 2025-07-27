В Сургуте полиция задержала парня, зарезавшего прохожего

В Сургуте задержали 22-летнего парня, подозреваемого в убийстве прохожего. По версии следствия, вечером 25 июля у подъезда дома №18 на Пролетарском проспекте он несколько раз ударил ножом 20-летнего югорчанина. Пострадавший скончался на месте.
«Сотрудники полиции задержали фигуранта по горячим следам. Он скрывался на даче у бабушки на берегу Сургутского водохранилища», — сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО.
Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошла поножовщина, после которой умер человек. Тогда неизвестные скрылись с места происшествия.
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