27 июля 2025

В Сургуте полиция задержала парня, зарезавшего прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня
В Сургуте задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня Фото:

В Сургуте задержали 22-летнего парня, подозреваемого в убийстве прохожего. По версии следствия, вечером 25 июля у подъезда дома №18 на Пролетарском проспекте он несколько раз ударил ножом 20-летнего югорчанина. Пострадавший скончался на месте.

«Сотрудники полиции задержали фигуранта по горячим следам. Он скрывался на даче у бабушки на берегу Сургутского водохранилища», — сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО.

Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошла поножовщина, после которой умер человек. Тогда неизвестные скрылись с места происшествия.

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В Сургуте задержали 22-летнего парня, подозреваемого в убийстве прохожего. По версии следствия, вечером 25 июля у подъезда дома №18 на Пролетарском проспекте он несколько раз ударил ножом 20-летнего югорчанина. Пострадавший скончался на месте. «Сотрудники полиции задержали фигуранта по горячим следам. Он скрывался на даче у бабушки на берегу Сургутского водохранилища», — сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошла поножовщина, после которой умер человек. Тогда неизвестные скрылись с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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