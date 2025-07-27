В Нижневартовске в пожаре в жилом доме погиб человек

В Нижневартовске во время пожара на улице Ленина погиб человек
В Нижневартовске (ХМАО) во время пожара в жилом на улице Ленина погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС ХМАО-Югры».
«Спасены четыре человека, из них один ребенок. К сожалению, погиб один человек», — сообщается в telegram-канале.
Сообщение о возгорании в МЧС поступило 27 июля в 16:37. Пожарные прибыли на место за четыре минуты. В 16:45 возгорание было локализовано, а в 16:15 полностью ликвидировано.
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