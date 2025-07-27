27 июля 2025

В Нижневартовске в пожаре в жилом доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске во время пожара на улице Ленина погиб человек
В Нижневартовске во время пожара на улице Ленина погиб человек Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время пожара в жилом на улице Ленина погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС ХМАО-Югры».

«Спасены четыре человека, из них один ребенок. К сожалению, погиб один человек», — сообщается в telegram-канале.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило 27 июля в 16:37. Пожарные прибыли на место за четыре минуты. В 16:45 возгорание было локализовано, а в 16:15 полностью ликвидировано.

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В Нижневартовске (ХМАО) во время пожара в жилом на улице Ленина погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС ХМАО-Югры». «Спасены четыре человека, из них один ребенок. К сожалению, погиб один человек», — сообщается в telegram-канале. Сообщение о возгорании в МЧС поступило 27 июля в 16:37. Пожарные прибыли на место за четыре минуты. В 16:45 возгорание было локализовано, а в 16:15 полностью ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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