Суд Сургута оставил под арестом жителя, обвиняемого в педофилии

Сургутский городской суд до 3 августа оставил под арестом жителя, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщается в telegram-канале «Суды Югры».
«По результатам рассмотрения ходатайства следователя Сургутский районный суд удовлетворил ходатайство органа следствия. В отношении обвиняемого срок содержания под стражей продлен на два месяца, то есть по 03 октября 2025-го», — сообщается в базе данных суда.
Югорчанину вменяется преступление по части 4 статьи 131 УК РФ и части 4 статьи 132 УК РФ. То есть «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-ти лет».
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