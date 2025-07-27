27 июля 2025

Суд Сургута оставил под арестом жителя, обвиняемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд на два месяца продлил арест жителю Сургута, обвиняемому в педофилии
Суд на два месяца продлил арест жителю Сургута, обвиняемому в педофилии Фото:

Сургутский городской суд до 3 августа оставил под арестом жителя, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщается в telegram-канале «Суды Югры».

«По результатам рассмотрения ходатайства следователя Сургутский районный суд удовлетворил ходатайство органа следствия. В отношении обвиняемого срок содержания под стражей продлен на два месяца, то есть по 03 октября 2025-го», — сообщается в базе данных суда.

Югорчанину вменяется преступление по части 4 статьи 131 УК РФ и части 4 статьи 132 УК РФ. То есть «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-ти лет».

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Сургутский городской суд до 3 августа оставил под арестом жителя, обвиняемого в растлении несовершеннолетней. Об этом сообщается в telegram-канале «Суды Югры». «По результатам рассмотрения ходатайства следователя Сургутский районный суд удовлетворил ходатайство органа следствия. В отношении обвиняемого срок содержания под стражей продлен на два месяца, то есть по 03 октября 2025-го», — сообщается в базе данных суда. Югорчанину вменяется преступление по части 4 статьи 131 УК РФ и части 4 статьи 132 УК РФ. То есть «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-ти лет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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