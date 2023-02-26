Боец ЧВК «Вагнер»: солдат ВСУ сажают в клетки за провинности на фронте

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Командиры ВСУ пытаются вразумить своих военных пытками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат украинской армии запирают в клетке из-за провинностей, рассказал боец ЧВК «Вагнер». У бойцов оказалось видео с подтверждением такой информации.

«Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них (в украинских войсках — прим. ред.) существует. Мы об этом не раз слышали», — рассказал РИА Новости боец «Вагнера».

Сообщается, что после ликвидации украинского военного у бойцов ЧВК оказался его телефон. Он сражался в Артемовске (Бахмут). На телефоне обнаружили видео, на котором показано, как украинского солдата посадили в железную клетку. Причиной стал конфликт военного с сослуживцем и драка между ними.

Экс-советник главы Пентагона и полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) демонстративно казнит дезертиров, чтобы напугать своих военных. Это происходит из-за массовых побегов из рядов ВСУ. Украинские военные сдаются армии РФ при первой возможности, сообщало польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.

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Солдат украинской армии запирают в клетке из-за провинностей, рассказал боец ЧВК «Вагнер». У бойцов оказалось видео с подтверждением такой информации. «Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них (в украинских войсках — прим. ред.) существует. Мы об этом не раз слышали», — рассказал РИА Новости боец «Вагнера». Сообщается, что после ликвидации украинского военного у бойцов ЧВК оказался его телефон. Он сражался в Артемовске (Бахмут). На телефоне обнаружили видео, на котором показано, как украинского солдата посадили в железную клетку. Причиной стал конфликт военного с сослуживцем и драка между ними. Экс-советник главы Пентагона и полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) демонстративно казнит дезертиров, чтобы напугать своих военных. Это происходит из-за массовых побегов из рядов ВСУ. Украинские военные сдаются армии РФ при первой возможности, сообщало польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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