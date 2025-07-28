В Ханты-Мансийске в рамках молодежного форума «Арктика. Лед тронулся» состоялась экологическая акция по выпуску молоди сибирского осетра в реку Иртыш. Первым рыбу в воду отпустил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, передает журналист URA.RU с места событий.
«Эта рыба для многих поколений наших земляков была основой экономики и подспорьем в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас есть возможность присоединиться к тем людям, которые многие годы вносили свой вклад в развитие рыболовства. Всех благодарю за активную позицию и за то, что мы вместе продолжаем общее доброе дело по сохранению нашего сибирского осетра», — сказал Кухарук.
Сибирский осетр запрещен для вылова и находится под особой государственной защитой. В акции также приняли участие глава Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов, спикер окружной думы Борис Хохряков, заместители губернатора и все остальные гости мероприятия.
Ранее URA.RU писало, что во время форума Новиков и Кухарук обсудили будущее Арктической зоны Югры. В ходе рабочей встречи были рассмотрены основные показатели, характеризующие вклад Югры в национальную экономику.
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