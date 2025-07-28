Губернатор ХМАО выпустил в Иртыш мальков осетра. Видео

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Губернатор Руслан Кухарук выпустил в Иртыш мальков краснокнижного осетра
Губернатор Руслан Кухарук выпустил в Иртыш мальков краснокнижного осетра Фото:

В Ханты-Мансийске в рамках молодежного форума «Арктика. Лед тронулся» состоялась экологическая акция по выпуску молоди сибирского осетра в реку Иртыш. Первым рыбу в воду отпустил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, передает журналист URA.RU с места событий.

«Эта рыба для многих поколений наших земляков была основой экономики и подспорьем в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас есть возможность присоединиться к тем людям, которые многие годы вносили свой вклад в развитие рыболовства. Всех благодарю за активную позицию и за то, что мы вместе продолжаем общее доброе дело по сохранению нашего сибирского осетра», — сказал Кухарук.

Сибирский осетр запрещен для вылова и находится под особой государственной защитой. В акции также приняли участие глава Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов, спикер окружной думы Борис Хохряков, заместители губернатора и все остальные гости мероприятия.

Ранее URA.RU писало, что во время форума Новиков и Кухарук обсудили будущее Арктической зоны Югры. В ходе рабочей встречи были рассмотрены основные показатели, характеризующие вклад Югры в национальную экономику.

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В Ханты-Мансийске в рамках молодежного форума «Арктика. Лед тронулся» состоялась экологическая акция по выпуску молоди сибирского осетра в реку Иртыш. Первым рыбу в воду отпустил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, передает журналист URA.RU с места событий. «Эта рыба для многих поколений наших земляков была основой экономики и подспорьем в Великой Отечественной войне. Сегодня у нас есть возможность присоединиться к тем людям, которые многие годы вносили свой вклад в развитие рыболовства. Всех благодарю за активную позицию и за то, что мы вместе продолжаем общее доброе дело по сохранению нашего сибирского осетра», — сказал Кухарук. Сибирский осетр запрещен для вылова и находится под особой государственной защитой. В акции также приняли участие глава Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов, спикер окружной думы Борис Хохряков, заместители губернатора и все остальные гости мероприятия. Ранее URA.RU писало, что во время форума Новиков и Кухарук обсудили будущее Арктической зоны Югры. В ходе рабочей встречи были рассмотрены основные показатели, характеризующие вклад Югры в национальную экономику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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