В Югре появились в продаже арбузы «Яйцо дракона», рассказали URA.RU местные покупатели. Они отличаются желтой мякотью и овальной формой. Сорт особенно популярен в Таиланде, где его и вывели.
«В этом сезоне впервые нашли в магазине этот сорт. Арбуз вкусный и сладкий, в нем на удивление немного косточек. Сам он не большой, но по сравнению с другими арбузами стоит в два раза дороже. Брали почти по 100 рублей за килограмм», — рассказывает покупательница из Нижневартовска.
«Яйцо дракона» вывели в Таиланде, скрестив дикий арбуз с культурными сортами. Помимо мякоти он отличается кожурой. Она темная, а в некоторых случаях заметен узор, напоминающий драконью чешую.
Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у обычных арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
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