27 июля 2025

В ХМАО начали продавать необычные арбузы из Таиланда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От обычных арбузов «Яйцо дракона» отличается формой и цветом
От обычных арбузов «Яйцо дракона» отличается формой и цветом Фото:

В Югре появились в продаже арбузы «Яйцо дракона», рассказали URA.RU местные покупатели. Они отличаются желтой мякотью и овальной формой. Сорт особенно популярен в Таиланде, где его и вывели.

«В этом сезоне впервые нашли в магазине этот сорт. Арбуз вкусный и сладкий, в нем на удивление немного косточек. Сам он не большой, но по сравнению с другими арбузами стоит в два раза дороже. Брали почти по 100 рублей за килограмм», — рассказывает покупательница из Нижневартовска.

У таких арбузов также не много косточек
У таких арбузов также не много косточек
Фото:

«Яйцо дракона» вывели в Таиланде, скрестив дикий арбуз с культурными сортами. Помимо мякоти он отличается кожурой. Она темная, а в некоторых случаях заметен узор, напоминающий драконью чешую.

Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у обычных арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре появились в продаже арбузы «Яйцо дракона», рассказали URA.RU местные покупатели. Они отличаются желтой мякотью и овальной формой. Сорт особенно популярен в Таиланде, где его и вывели. «В этом сезоне впервые нашли в магазине этот сорт. Арбуз вкусный и сладкий, в нем на удивление немного косточек. Сам он не большой, но по сравнению с другими арбузами стоит в два раза дороже. Брали почти по 100 рублей за килограмм», — рассказывает покупательница из Нижневартовска. «Яйцо дракона» вывели в Таиланде, скрестив дикий арбуз с культурными сортами. Помимо мякоти он отличается кожурой. Она темная, а в некоторых случаях заметен узор, напоминающий драконью чешую. Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у обычных арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...