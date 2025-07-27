27 июля 2025

В Сургуте владелица собаки обвинила ветеринара в передозировке вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяйка считает, что ветеринар ошиблась с дозировкой
Хозяйка считает, что ветеринар ошиблась с дозировкой Фото:

Жительница Сургута пожаловалась на персонал «Зооветцентра». По ее словам, ветеринар ошибочно ввела собаке двойную дозу препарата, предназначенного для крупных пород.

«Вместо одного миллилитра — два. Эта вакцина тяжело переносится мелкими породами, а тут еще и передоз. Собака два дня лежала пластом, потом началась рвота с кровью. Спасли в круглосуточной клинике», — рассказала она в паблике «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

Женщина утверждает, что у питомца началась интоксикация, а впереди долгое восстановление. При этом в «Зооветцентре» URA.RU пояснили, что врач с опытом, а действия соответствовали инструкции. «Работаем 30 лет. Подозрение на передозировку — это мнение стороннего врача. Но это побочная реакция на саму вакцину. Мы всегда предупреждаем: при ухудшении самочувствия нужно сразу прийти на прием. Этого не было», — сообщили в клинике.

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Жительница Сургута пожаловалась на персонал «Зооветцентра». По ее словам, ветеринар ошибочно ввела собаке двойную дозу препарата, предназначенного для крупных пород. «Вместо одного миллилитра — два. Эта вакцина тяжело переносится мелкими породами, а тут еще и передоз. Собака два дня лежала пластом, потом началась рвота с кровью. Спасли в круглосуточной клинике», — рассказала она в паблике «Черный список Сургут» во «ВКонтакте». Женщина утверждает, что у питомца началась интоксикация, а впереди долгое восстановление. При этом в «Зооветцентре» URA.RU пояснили, что врач с опытом, а действия соответствовали инструкции. «Работаем 30 лет. Подозрение на передозировку — это мнение стороннего врача. Но это побочная реакция на саму вакцину. Мы всегда предупреждаем: при ухудшении самочувствия нужно сразу прийти на прием. Этого не было», — сообщили в клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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