Жительница Сургута пожаловалась на персонал «Зооветцентра». По ее словам, ветеринар ошибочно ввела собаке двойную дозу препарата, предназначенного для крупных пород.
«Вместо одного миллилитра — два. Эта вакцина тяжело переносится мелкими породами, а тут еще и передоз. Собака два дня лежала пластом, потом началась рвота с кровью. Спасли в круглосуточной клинике», — рассказала она в паблике «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».
Женщина утверждает, что у питомца началась интоксикация, а впереди долгое восстановление. При этом в «Зооветцентре» URA.RU пояснили, что врач с опытом, а действия соответствовали инструкции. «Работаем 30 лет. Подозрение на передозировку — это мнение стороннего врача. Но это побочная реакция на саму вакцину. Мы всегда предупреждаем: при ухудшении самочувствия нужно сразу прийти на прием. Этого не было», — сообщили в клинике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!