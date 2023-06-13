13 июня 2023

Тюменские спасатели локализовали пожар, угрожавший домам в Ишимском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь охватил площадь в 0,5 гектара в Синицынском лесничестве Ишимского районе Фото:

Тюменские спасатели сумели локализовать пожар около деревни Симонова Ишимского района, который угрожал жилым домам. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Лесной пожар близ деревни Симонова Ишимского района не угрожает жилым домам, огонь локализован. На месте работают 8 человек и 3 единицы техники Тюменской авиабазы»

Известно, что пожар в Синицынском лесничестве Ишимского района обнаружен сегодня в 11:05. Его площадь составила 0,5 гектара. Сейчас ведется дотушивание, сообщает инфоцентр тюменского правительства.

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Тюменские спасатели сумели локализовать пожар около деревни Симонова Ишимского района, который угрожал жилым домам. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Лесной пожар близ деревни Симонова Ишимского района не угрожает жилым домам, огонь локализован. На месте работают 8 человек и 3 единицы техники Тюменской авиабазы» Известно, что пожар в Синицынском лесничестве Ишимского района обнаружен сегодня в 11:05. Его площадь составила 0,5 гектара. Сейчас ведется дотушивание, сообщает инфоцентр тюменского правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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