Тюменские спасатели локализовали пожар, угрожавший домам в Ишимском районе

Огонь охватил площадь в 0,5 гектара в Синицынском лесничестве Ишимского районе
Тюменские спасатели сумели локализовать пожар около деревни Симонова Ишимского района, который угрожал жилым домам. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Лесной пожар близ деревни Симонова Ишимского района не угрожает жилым домам, огонь локализован. На месте работают 8 человек и 3 единицы техники Тюменской авиабазы»
Известно, что пожар в Синицынском лесничестве Ишимского района обнаружен сегодня в 11:05. Его площадь составила 0,5 гектара. Сейчас ведется дотушивание, сообщает инфоцентр тюменского правительства.
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