Рябков: 20 стран хотят присоединиться к БРИКС

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Объединение стран БРИКС может пополниться 20 новыми участниками, заявил Сергей Рябков. Фото:

Список стран, которые желают вступить в объединение БРИКС, вырос до двадцати. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения [БРИКС], приближается к двум десяткам», — рассказал Сергей Рябков в беседе с ТАСС. По его словам, это говорит о растущем влиянии объединения на международной арене. Рябков обращает внимание, что страны являются равноправными партнерами и нет такого, что один доминирует над другим.

В настоящий момент в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Заявку на включение в объединение также подал Египет. Россия поддержала заявку, передает «Национальная служба новостей». Сербия тоже заинтересована в БРИКС, сообщает телеканал 360.

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Список стран, которые желают вступить в объединение БРИКС, вырос до двадцати. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения [БРИКС], приближается к двум десяткам», — рассказал Сергей Рябков в беседе с ТАСС. По его словам, это говорит о растущем влиянии объединения на международной арене. Рябков обращает внимание, что страны являются равноправными партнерами и нет такого, что один доминирует над другим. В настоящий момент в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Заявку на включение в объединение также подал Египет. Россия поддержала заявку, передает «Национальная служба новостей». Сербия тоже заинтересована в БРИКС, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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