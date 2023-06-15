Рябков: 20 стран хотят присоединиться к БРИКС

Объединение стран БРИКС может пополниться 20 новыми участниками, заявил Сергей Рябков. Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Список стран, которые желают вступить в объединение БРИКС, вырос до двадцати. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения [БРИКС], приближается к двум десяткам», — рассказал Сергей Рябков в беседе с ТАСС. По его словам, это говорит о растущем влиянии объединения на международной арене. Рябков обращает внимание, что страны являются равноправными партнерами и нет такого, что один доминирует над другим.

В настоящий момент в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Заявку на включение в объединение также подал Египет. Россия поддержала заявку, передает «Национальная служба новостей». Сербия тоже заинтересована в БРИКС, сообщает телеканал 360.