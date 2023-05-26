Рябков: Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия не изменяла подход к использованию ядерного оружия, заявил Рябков Фото:

У России нет намерений применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Все сообщения на этот счет являются спекуляцией со стороны врагов России, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наши враги цинично спекулируют, <…> приписывая нам отсутствующие намерения применить ядерное оружие на Украине», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, это сложный и вызывающий тревогу вопрос и России не изменяла свой подход к нему.

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У России нет намерений применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Все сообщения на этот счет являются спекуляцией со стороны врагов России, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Наши враги цинично спекулируют, <…> приписывая нам отсутствующие намерения применить ядерное оружие на Украине», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, это сложный и вызывающий тревогу вопрос и России не изменяла свой подход к нему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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