Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит слова Борисенко ТАСС. Посол объяснил, что Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, на чем сейчас и сконцентрирована работа союза.
БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.
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