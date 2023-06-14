Египет подал заявку на вступление в БРИКС

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Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС Фото:

Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит слова Борисенко ТАСС. Посол объяснил, что Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, на чем сейчас и сконцентрирована работа союза.

БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.

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Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. «Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит слова Борисенко ТАСС. Посол объяснил, что Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, на чем сейчас и сконцентрирована работа союза. БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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