Египет подал заявку на вступление в БРИКС

14 июня 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. «Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит слова Борисенко ТАСС. Посол объяснил, что Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, на чем сейчас и сконцентрирована работа союза. БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.

Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Соответствующую информацию подтвердил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. «Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС», — приводит слова Борисенко ТАСС. Посол объяснил, что Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, на чем сейчас и сконцентрирована работа союза. БРИКС представляет собой союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.