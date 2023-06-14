Нефтяник из ХМАО захвачен террористами ИГИЛ* в Сирии. Видео

15 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Мужчина утверждает, что был взят в заложники на территории Сирии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В сети появилось видеообращение мужчины, который представляется нефтяником из Нефтеюганска (ХМАО) Константином Башаровым и утверждает, что он был захвачен в плен группировкой ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Соответствующая видеозапись была также опубликована в telegram-канале «Военный обозреватель». «Я, Башаров Константин Викторович, родился 14 апреля 1981 года в городе Нефтеюганске Тюменской области, Россия. С 2017 года работаю в Сирийской арабской республике в компании „Евро Полис“ оператором по добыче нефти и газа. 8 мая 2023 года меня похитили с работы Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация). Прошу вас принять необходимые меры по моему скорейшему освобождению и возвращению меня домой», — говорит мужчина на кадрах видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Военный обозреватель». Компанию «Евро Полис», в которой работает мужчина, связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, владеющим ЧВК «Вагнер». Ранее агентство писало о том, что в 2018 году она заключила с сирийским правительством контракт на участие в освобождении, разработке и охране нефтяных месторождений. В пресс-службу предпринимателя направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Аналогичные запросы направлены в адрес ФСБ России и уполномоченному по правам человека в ХМАО-Югре. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сети появилось видеообращение мужчины, который представляется нефтяником из Нефтеюганска (ХМАО) Константином Башаровым и утверждает, что он был захвачен в плен группировкой ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Соответствующая видеозапись была также опубликована в telegram-канале «Военный обозреватель». «Я, Башаров Константин Викторович, родился 14 апреля 1981 года в городе Нефтеюганске Тюменской области, Россия. С 2017 года работаю в Сирийской арабской республике в компании „Евро Полис“ оператором по добыче нефти и газа. 8 мая 2023 года меня похитили с работы Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация). Прошу вас принять необходимые меры по моему скорейшему освобождению и возвращению меня домой», — говорит мужчина на кадрах видеозаписи, опубликованной telegram-каналом «Военный обозреватель». Компанию «Евро Полис», в которой работает мужчина, связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, владеющим ЧВК «Вагнер». Ранее агентство писало о том, что в 2018 году она заключила с сирийским правительством контракт на участие в освобождении, разработке и охране нефтяных месторождений. В пресс-службу предпринимателя направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Аналогичные запросы направлены в адрес ФСБ России и уполномоченному по правам человека в ХМАО-Югре. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.