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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:18  27 февраля 2018 2

Компания, связанная с ресторатором Пригожиным, заключила нефтяную сделку с Сирией

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефтедобыча
Переговоры с правительством Сирии велись с 2016 годаФото: media.gazprom-neft.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Компания «Евро Полис», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заключила с сирийским правительством контракт на участие в освобождении, разработке и охране нефтяных месторождений. Переговоры по этой сделке велись с 2016 года.

Договор между компанией «Евро Полис» и правительством Сирии был заключен в январе 2018 года. Тогда Минэнерго РФ вместе с Сирией подписали «дорожную карту», которая предполагает восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов. Однако сирийский посол в России Риад Хаддад уточнил, что Россия и его страна подписали не одну, а две «дорожных карты», предполагающие работу, в том числе, и в нефтяной сфере. По его словам, компания «Евро Полис» участвует в этой сделке, передает «Эхо Москвы».

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Все о ЧВК: кто идет в наемники, сколько они получают и чем рискуют

Издание уточняет, что подписанное соглашение может быть связано со столкновением российских наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которое произошло 7-го февраля во время американского авиаудара в нефтегазовой провинции Дейр-эз-Зор. Тогда, по разным данным, могли погибнуть от десятка до нескольких сотен россиян.

Также отмечается, что за несколько дней до и после столкновения Пригожин был в тесном контакте с сирийскими чиновниками. Напомним, в начале февраля появилась информация о гибели нескольких граждан РФ в Сирии. Отмечалось, что погибшие могли быть участниками ЧВК «Вагнер». Предполагалось, что группа сирийских военных вместе с участниками «Вагнера» решили присвоить нефтяные поля и разрушенный нефтеперерабатывающий завод курдов, которые в свою очередь являются союзниками американцев. Военные США, заметив движения на участке, запросили у российских военных информацию и, получив ответ, что граждан России там нет, открыли артиллерийский огонь и нанесли авиационные удары.

Иван Шестак
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