В Челябинской области чаще всех требуются продавцы и водители

Водители попали на первые строки самых востребованных сотрудников в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области самыми востребованными специалистами стали продавцы и водители. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, сотрудников данных категорий чаще всего ищут работодатели.

«Самыми востребованными специалистами в регионе стали продавцы-консультанты и кассиры (7% от всех активных вакансий), менеджеры по продажам (6,8%) и водители (3,9%). В первой десятке также оказались разнорабочие (3,0%), слесари-сантехники (2,9%), операторы call-центров (2,7%)», — отметили в HeadHunter.

Также часто ищут поваров, пекарей и кондитеров, врачей (по 2,5%), бухгалтеров и инженеров-конструкторов (по 2,4%). Аналитики платформы выяснили, насколько соискатели соответствуют запросам. По данным платформы, чаще всего работу ищут менеджеры по продажам и по работе с клиентами (5,1% от всех активных резюме на конец мая), администраторы (4,2%), продавцы (3,5%), водители (2,9%) и бухгалтеры (1,8%).

Из числа самых редких профессий на рынке труда администратор магазина или торгового зала. Он требуется в 1,2% случаев. Среди соискателей меньше всего хотят работать кладовщиками: всего 1,1% работников.