В Челябинске в центре города отключат светофор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Светофор будет отключен 21 июня с 8:00 до 18:00 Фото:

В Челябинске 21 июня на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова будет отключен светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завтра, 21 июня, планируется отключение светофора. Работы будут проводить на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова», — сообщили в ведомстве.

Светофор на перекрестке будет отключен с 8:00 до 18:00. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на перекрестке.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 21 июня на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова будет отключен светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Завтра, 21 июня, планируется отключение светофора. Работы будут проводить на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова», — сообщили в ведомстве. Светофор на перекрестке будет отключен с 8:00 до 18:00. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на перекрестке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...