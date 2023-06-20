В Челябинске в центре города отключат светофор

Светофор будет отключен 21 июня с 8:00 до 18:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 21 июня на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова будет отключен светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завтра, 21 июня, планируется отключение светофора. Работы будут проводить на пересечении улицы Курчатова с улицей Сулимова», — сообщили в ведомстве.

Светофор на перекрестке будет отключен с 8:00 до 18:00. Водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на перекрестке.