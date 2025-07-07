В Магнитогорске суд запретил разводить свиней из-за крысиных полчищ

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Крысы распространились на запрещенных свинофермах
Крысы распространились на запрещенных свинофермах Фото:

В поселке имени Горького Магнитогорска (Челябинская область) запретили разводить свиней, из-за которых размножились крысы и мухи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на свиноферму пожаловались жители.

«Около 90 голов животных находятся в непосредственной близости от жилых построек. Продукты их жизнедеятельности стали источником неприятного запаха и рассадником насекомых и крыс», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В июне вступило в силу решение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда. Судебная инстанция оставила в силе решение Орджоникидзевского райсуда, принятого в августе 2024 года, о запрете содержания сельскохозяйственных животных. Их разводили на землях, которые для ведения личного подсобного хозяйства не предназначены. В 2022-2023 годах сотрудники надзорного ведомства трижды призывали фермеров прекратить нарушения законодательства, но бесполезно.

Инспекторы направили документы в Росреестр с просьбой проверить законность использования земли населенного пункта для ведения подсобного хозяйства. Свиней разводили два гражданина. Судебный запрет вступил в законную силу.

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В поселке имени Горького Магнитогорска (Челябинская область) запретили разводить свиней, из-за которых размножились крысы и мухи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на свиноферму пожаловались жители. «Около 90 голов животных находятся в непосредственной близости от жилых построек. Продукты их жизнедеятельности стали источником неприятного запаха и рассадником насекомых и крыс», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В июне вступило в силу решение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда. Судебная инстанция оставила в силе решение Орджоникидзевского райсуда, принятого в августе 2024 года, о запрете содержания сельскохозяйственных животных. Их разводили на землях, которые для ведения личного подсобного хозяйства не предназначены. В 2022-2023 годах сотрудники надзорного ведомства трижды призывали фермеров прекратить нарушения законодательства, но бесполезно. Инспекторы направили документы в Росреестр с просьбой проверить законность использования земли населенного пункта для ведения подсобного хозяйства. Свиней разводили два гражданина. Судебный запрет вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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