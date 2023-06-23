Мэр Перми заявил, что все службы города работают штатно

24 июня 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мэр Перми заявил, что все городские службы работают штатно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин заявил, что все городские службы работают штатно. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «В Перми все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются. Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам», — сообщил Демкин в посте. По словам мэра Перми, сила нашей страны и народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории. Политик подчеркнул, что поддерживает единение с президентом Владимиром Путиным, а также со всеми бойцами, защищающими суверенитет России. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что все городские службы работают штатно. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «В Перми все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются. Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам», — сообщил Демкин в посте. По словам мэра Перми, сила нашей страны и народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории. Политик подчеркнул, что поддерживает единение с президентом Владимиром Путиным, а также со всеми бойцами, защищающими суверенитет России. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.