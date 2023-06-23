23 июня 2023

Мэр Перми заявил, что все службы города работают штатно

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Конференция фонда "Добровольцы Донбасса". Пермь, демкин алексей
Мэр Перми заявил, что все городские службы работают штатно Фото:

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что все городские службы работают штатно. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«В Перми все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются. Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам», — сообщил Демкин в посте.

По словам мэра Перми, сила нашей страны и народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории. Политик подчеркнул, что поддерживает единение с президентом Владимиром Путиным, а также со всеми бойцами, защищающими суверенитет России.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Глава Перми Алексей Демкин заявил, что все городские службы работают штатно. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «В Перми все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются. Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам», — сообщил Демкин в посте. По словам мэра Перми, сила нашей страны и народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории. Политик подчеркнул, что поддерживает единение с президентом Владимиром Путиным, а также со всеми бойцами, защищающими суверенитет России. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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