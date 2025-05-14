Газета пермского завода выбралась из убытков и получила рекордный доход

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративная заводская газета издается с 1960 года
Корпоративная заводская газета издается с 1960 года Фото:

Газета «Наш Камский кабельщик» в 2024 году показало выручку более 1,9 млн рублей. Газета стала безубыточной. Годом ранее убыток издания составил 28 тысяч рублей.

ООО «Газета „Наш Камский кабельщик“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,96 млн рублей, чистая прибыль — 792 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее убыток общества составил 28 тысяч рублей.

Газета «Наш Камский кабельщик» — корпоративная газета ООО «Камский кабель». Издается с 1960 года. «Камский кабель» (Камкабель) — один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, которая поставляется на ключевые инфраструктурные объекты страны.

Ранее URA.RU сообщало, что медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей. 

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Газета «Наш Камский кабельщик» в 2024 году показало выручку более 1,9 млн рублей. Газета стала безубыточной. Годом ранее убыток издания составил 28 тысяч рублей. ООО «Газета „Наш Камский кабельщик“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,96 млн рублей, чистая прибыль — 792 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее убыток общества составил 28 тысяч рублей. Газета «Наш Камский кабельщик» — корпоративная газета ООО «Камский кабель». Издается с 1960 года. «Камский кабель» (Камкабель) — один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, которая поставляется на ключевые инфраструктурные объекты страны. Ранее URA.RU сообщало, что медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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