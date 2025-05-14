Газета пермского завода выбралась из убытков и получила рекордный доход

Газета «Наш Камский кабельщик» в 2024 году показало выручку более 1,9 млн рублей. Газета стала безубыточной. Годом ранее убыток издания составил 28 тысяч рублей.
ООО «Газета „Наш Камский кабельщик“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 1,96 млн рублей, чистая прибыль — 792 тысячи рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее убыток общества составил 28 тысяч рублей.
Газета «Наш Камский кабельщик» — корпоративная газета ООО «Камский кабель». Издается с 1960 года. «Камский кабель» (Камкабель) — один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, которая поставляется на ключевые инфраструктурные объекты страны.
Ранее URA.RU сообщало, что медиахолдинг в городе Чусовой Пермского края — Чусовское телевидение «Союз-ТВ» в 2024 году показало выручку более 13 млн рублей. Годом ранее выручка составила 9,5 млн рублей.
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