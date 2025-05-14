В Перми обстреляли рейсовый автобус. Фото

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Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания
Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания Фото:

В Перми неустановленными лицами был обстрелян рейсовый автобус, следующий по маршруту № 118 «Пермь—Троица». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

«Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания. В результате случившегося пострадавших нет», — сообщает паблик «ЧП Пермь». 

URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с целью прокомментировать инцидент. А также в региональный Минздрав, чтобы убедиться, что в результате происшествия никто не пострадал. Ответы на них ожидаются.

В результате случившегося пострадавших нет
В результате случившегося пострадавших нет
Фото:

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В Перми неустановленными лицами был обстрелян рейсовый автобус, следующий по маршруту № 118 «Пермь—Троица». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.  «Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания. В результате случившегося пострадавших нет», — сообщает паблик «ЧП Пермь».  URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с целью прокомментировать инцидент. А также в региональный Минздрав, чтобы убедиться, что в результате происшествия никто не пострадал. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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