Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания
В Перми неустановленными лицами был обстрелян рейсовый автобус, следующий по маршруту № 118 «Пермь—Троица». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Инцидент произошел в краевой столице вблизи площади Восстания. В результате случившегося пострадавших нет», — сообщает паблик «ЧП Пермь».
URA.RU направило запрос в Министерство транспорта Пермского края с целью прокомментировать инцидент. А также в региональный Минздрав, чтобы убедиться, что в результате происшествия никто не пострадал. Ответы на них ожидаются.
В результате случившегося пострадавших нет
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