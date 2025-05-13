13 мая 2025

В центре Перми продается бьюти-студия по цене смартфона

Стоимость готового парикмахерского бизнеса в Перми — 140 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер арендованного помещения - 14 квадратных метров
Размер арендованного помещения - 14 квадратных метров Фото:

В Свердловском районе Перми продается бьюти-кабинет, оборудованный для парикмахера. Стоимость готового бизнеса — 140 тысяч рублей.

«Продам готовый бизнес — бьюти кабинет, полностью оборудованный для парикмахера. Площадь помещения — 14 квадратных метра. Находится на втором этаже в офисном центре на улице Фонтанной. Круглосуточный доступ. Стоимость — 140 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В кабинете есть возможность поставить еще одно кресло. Помещение находится в аренде. Из дополнительных расходов автором указаны только траты на водоснабжение.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры. Объект находится в Свердловском районе на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей. 

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В Свердловском районе Перми продается бьюти-кабинет, оборудованный для парикмахера. Стоимость готового бизнеса — 140 тысяч рублей. «Продам готовый бизнес — бьюти кабинет, полностью оборудованный для парикмахера. Площадь помещения — 14 квадратных метра. Находится на втором этаже в офисном центре на улице Фонтанной. Круглосуточный доступ. Стоимость — 140 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В кабинете есть возможность поставить еще одно кресло. Помещение находится в аренде. Из дополнительных расходов автором указаны только траты на водоснабжение. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры. Объект находится в Свердловском районе на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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