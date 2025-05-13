В Свердловском районе Перми продается бьюти-кабинет, оборудованный для парикмахера. Стоимость готового бизнеса — 140 тысяч рублей.
«Продам готовый бизнес — бьюти кабинет, полностью оборудованный для парикмахера. Площадь помещения — 14 квадратных метра. Находится на втором этаже в офисном центре на улице Фонтанной. Круглосуточный доступ. Стоимость — 140 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В кабинете есть возможность поставить еще одно кресло. Помещение находится в аренде. Из дополнительных расходов автором указаны только траты на водоснабжение.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры. Объект находится в Свердловском районе на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей.
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