В Пермском крае установят тысячу феромонных ловушек

Сотни разных ловушек в теплицах Прикамья помогут обнаружить вредителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье будет устновлена порядка 1 170 ловушек для вредителей
В Прикамье будет устновлена порядка 1 170 ловушек для вредителей Фото:

В Пермском крае будет установлено больше тысячи ловушек в тепличных хозяйствах. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Планируется установить 1170 цветных клеевых и феромонных ловушек на предприятиях закрытого грунта. Это оранжереи, теплицы, посевы, питомники и многолетние плодово-ягодных насаждения», — сообщает ведомство.

Далее ловушки будут направлены на экспертизу. В случае обнаружения карантинных объектов будут проведены мероприятия, направленные на ликвидацию вредителей.

Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края в Казахстан вывезено 1865 саженцев ели. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции выдан сертификат, разрешающий экспорт.

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В Пермском крае будет установлено больше тысячи ловушек в тепличных хозяйствах. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Планируется установить 1170 цветных клеевых и феромонных ловушек на предприятиях закрытого грунта. Это оранжереи, теплицы, посевы, питомники и многолетние плодово-ягодных насаждения», — сообщает ведомство. Далее ловушки будут направлены на экспертизу. В случае обнаружения карантинных объектов будут проведены мероприятия, направленные на ликвидацию вредителей. Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края в Казахстан вывезено 1865 саженцев ели. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции выдан сертификат, разрешающий экспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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