В Пермском крае установят тысячу феромонных ловушек

В Пермском крае будет установлено больше тысячи ловушек в тепличных хозяйствах. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Планируется установить 1170 цветных клеевых и феромонных ловушек на предприятиях закрытого грунта. Это оранжереи, теплицы, посевы, питомники и многолетние плодово-ягодных насаждения», — сообщает ведомство.
Далее ловушки будут направлены на экспертизу. В случае обнаружения карантинных объектов будут проведены мероприятия, направленные на ликвидацию вредителей.
Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края в Казахстан вывезено 1865 саженцев ели. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции выдан сертификат, разрешающий экспорт.
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