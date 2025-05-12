Выжить на майском сплаве: опыт журналиста URA.RU

С весны до поздней осени тысячи туристов ходят на сплавы по рекам Пермского края. Массовое открытие сезона по традиции приходится на длинные выходные первой половины мая. В это время реки полноводнее, лес оживает, радуя первыми цветами, но погода может меняться от солнечной при +20 до снежной. Журналист URA.RU не в первый раз, но после долгого перерыва решил проверить на себе, что это такое — майский сплав.
Выбор маршрута
В Пермском крае десятки различных маршрутов, по которым можно ходить на сплавы. Чусовая, Усьва, Койва, Косьва, Сылва, Вишера, Вижай, Вильва — это только названия рек, и то далеко не все. Так что выбрать можно по многолюдности, «пейзажности», экстремальности и другим параметрам. Главное рассчитать свои силы и время. Наш изначальный план — пройти по Усьве от деревни Безгодово до поселка Мыс и покататься на небольших порогах — выполнить не удалось сразу. Безгодово официально ликвидирована — дорога туда к началу мая от снега не была прочищена. Спасибо коллегам туристам и журналистам, которые рассказали об этом. МЧС, где мы по всем правилам регистрировали поход, ни о каких подобных сложностях не предупредило. Прикинув время и траты на трансфер, решили пойти по Чусовой от Кына до Усть-Койвы.
Сборы
Водный туризм прекрасен как минимум тем, что на себе тащить в рюкзаках ничего не надо. Так что не стесняемся в количестве вещей. Важно взять двойной комплект одежды на случай, если все-таки упадете с катамарана, или ливней, от которых не спасет дождевик. Погода на Урале переменчива — доверять прогнозам не стоит. Берем и теплую куртку с шерстяными носками, и купальник с кремом от загара. Чтобы не замерзнуть ночью в палатке, выбирайте спальник, который рассчитан на температуру от 0 до -5 градусов. Если вы совсем теплолюбивый — возьмите два. Остальное опционально.
В путь
Чтобы из Перми добраться до места старта практически любого сплава, надо потрястись несколько часов в автобусе. Мы идем небольшой компанией в восемь человек, так что спокойно входим в «Газель» без прицепа со всеми своими вещами и катамараном. Стартуем 7 мая после 23:00. Ранним утром уже на месте — в Кыну. Оперативно собираем катамаран — и на воду.
Сплав
Чусовая — река величественная и ведет себя соответственно. Несмотря на таяние снега, течение лишь просто ускоряется. На нашем участке не было ни порогов, ни перекатов, ни «расчесок». Так что получился почти «матрасный» сплав — сиди на катамаране, слегка работая веслом, и наслаждайся природой и хорошей компанией. Слушай или сам трави байки из прошлых походов, пой песни или просто побудьте в тишине. Отсутствие экстрима на маршруте возместило отсутствие и толп других туристов. «Пробок» из катамаранов не встречалось, за хорошие поляны для стоянок бороться не пришлось. Иногда по воде нас обгоняли или проходили навстречу местные рыбаки и охотники на лодках с мотором. Некоторые притормаживали — общались. Люди на воде и вообще на природе добрее, так что разговоры только приятные, без каких-либо конфликтов.
ЧП-приключение
Каким бы ни казался спокойным сплав или любой другой поход, случиться может всякое. Даже с самым опытным туристом. Главное — быть к этому готовым. В это раз и у нас не обошлось без «купания». Один из самых опытных членов команды неудачно потянулся за термосом и свалился в воду. Бывает — ничего страшного, спасательный жилет не даст утонуть. Без паники ухватился за катамаран, команда навалилась на весла, и через минуты две все были на берегу. Комплект сухой одежды, как говорилось выше, есть у всех. Так что ЧП превратилось лишь в небольшое приключение.
Еда и ночлег
По берегам Чусовой множество оборудованных стоянок, где есть не просто костровище, но и беседка под крышей, и туалет. Многие из них отмечены на картах, так что для любителей лесного комфорта проблем нет. Мы вставали только на одну такую — соблазнил готовый очаг для походной бани. С питанием на маршруте неприятностей не было. Советую, конечно, заранее посоветоваться с командой о меню. Но в нашей банде профессиональных поваров, отработавших годы в ресторанах, был почти перебор. В походных условиях на самом деле можно приготовить почти все что угодно. Так что разговоры о гречке, макаронах и тушенке как об единственной пище туриста — миф.
Погода
Погода — главный друг или враг туриста. Поэтому надо быть готовым к любым ее проявлениям. Нам в этом году повезло. За несколько дней дождь накрыл только два раза — ночью, когда все спали в палатках, и в последний день, когда мы уже разгрузили кат и под крышей ждали машину. В остальное время солнце светило так, что пришлось искать в рюкзаке крем от загара и солнечные очки. Если и было пасмурно, то без осадков.
Связь
Ее просто нет на этом маршруте ни у одного из операторов. Так что полный цифровой детокс и ориентирование только по оффлайн-картам.
Итого
Сплав — хороший способ перезагрузки. Не важно работаете вы на заводе или у компьютера. Это всегда новые знакомства и приключения. Если соблюдать элементарные правила безопасности, то все выживут и даже не пострадают. У меня проблема после четырех дней такого отдыха была только одна — не с первого раза вспомнил пароль на рабочем компьютере.
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