Житель Перми предложил депутату Постникову разобраться в ситуации с заборами

Житель Перми Роман Мишаров в соцсетях разместил пост. В нем он предложил депутату и главе регионального отделения ЛДПР Олегу Постникову разобраться в ситуации с заборами, после страшной трагедии. В ночь на 11 мая возле бара в Закамске на штыре нашли висящей мертвую 18-летнюю девушку.
«В Перми, в Закамске произошла страшная трагедия. Вне зависимости от выводов следствия и судебных решений, надо уже сейчас начать что-то делать с такими опасными заборами и ограждениями. Если необходимо оградить территорию — пожалуйста. Но нельзя увеличивать опасность. Можно что-то начать делать на уровне города и региона?», — написал пермяк в соцсети «ВКонтакте», отметив аккаунт Олега Постникова.
Тот в комментариях написал ему, что он абсолютно прав. И требования к виду ограждений и заборов следует прописать в муниципальных нормативах. По словам реготделения, ЛДПР проанализирует текущие нормативы по благоустройству и будет вносить изменения.
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