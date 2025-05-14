Житель Перми предложил депутату Постникову разобраться в ситуации с заборами

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Пермяк призвал начать что-то делать на уровне города и региона, после трагедии в баре Закамска
Пермяк призвал начать что-то делать на уровне города и региона, после трагедии в баре Закамска Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Житель Перми Роман Мишаров в соцсетях разместил пост. В нем он предложил депутату и главе регионального отделения ЛДПР Олегу Постникову разобраться в ситуации с заборами, после страшной трагедии. В ночь на 11 мая возле бара в Закамске на штыре нашли висящей мертвую 18-летнюю девушку. 

«В Перми, в Закамске произошла страшная трагедия. Вне зависимости от выводов следствия и судебных решений, надо уже сейчас начать что-то делать с такими опасными заборами и ограждениями. Если необходимо оградить территорию — пожалуйста. Но нельзя увеличивать опасность. Можно что-то начать делать на уровне города и региона?», — написал пермяк в соцсети «ВКонтакте», отметив аккаунт Олега Постникова. 

Тот в комментариях написал ему, что он абсолютно прав. И требования к виду ограждений и заборов следует прописать в муниципальных нормативах. По словам реготделения, ЛДПР проанализирует текущие нормативы по благоустройству и будет вносить изменения.

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Житель Перми Роман Мишаров в соцсетях разместил пост. В нем он предложил депутату и главе регионального отделения ЛДПР Олегу Постникову разобраться в ситуации с заборами, после страшной трагедии. В ночь на 11 мая возле бара в Закамске на штыре нашли висящей мертвую 18-летнюю девушку.  «В Перми, в Закамске произошла страшная трагедия. Вне зависимости от выводов следствия и судебных решений, надо уже сейчас начать что-то делать с такими опасными заборами и ограждениями. Если необходимо оградить территорию — пожалуйста. Но нельзя увеличивать опасность. Можно что-то начать делать на уровне города и региона?», — написал пермяк в соцсети «ВКонтакте», отметив аккаунт Олега Постникова.  Тот в комментариях написал ему, что он абсолютно прав. И требования к виду ограждений и заборов следует прописать в муниципальных нормативах. По словам реготделения, ЛДПР проанализирует текущие нормативы по благоустройству и будет вносить изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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