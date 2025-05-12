Суд объяснил отказ во взыскании средств с экс-ректора госуниверситета Перми Красильникова

Мотовилихинский районный суд города Перми опубликовал мотивировочную часть решения, согласно которому был отклонен иск Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) к бывшему ректору Дмитрию Красильникову. Речь шла о взыскании 2,2 млн рублей.
«Дмитрий Красильников, занимая должность руководителя университета, обладал правом издавать приказы о премировании сотрудников. Суд пришел к выводу, что отсутствие заседаний упомянутой комиссии не препятствовало выплате поощрений, поскольку сотрудники выполняли свои обязанности надлежащим образом и заслуживали материального поощрения. Нарушений или неразумных действий со стороны бывшего ректора установлено не было. Кроме того, суд посчитал, что выявленные казначейством нарушения не могут служить достаточным основанием для удовлетворения иска», — сказано в картотеке дел на сайте суда.
Ранее истец — администрация вуза настаивала на том, что экс-ректор не имел для этого достаточных оснований. Представители университета настаивали, что для осуществления подобных выплат требовалось проведение оценки деятельности работников специализированной двухуровневой комиссией, однако такие заседания проведены не были.
Ранее URA.RU сообщало о том, что вердикт суд вынес 14 апреля. Администрации вуза было отказано в удовлетворении иска.
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