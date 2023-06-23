Махонин заявил о поддержке Путина

24 июня 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Губернатор Пермского края заявил о поддержке президента РФ Владимира Путина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пермский край — вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Полностью согласен с каждым словом президента России», — говорится в посте Махонина. По мнению главы Прикамья, Путин в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Махонин подчеркнул, что в Пермском крае ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Также политик отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть пермяки. Махонин призвал земляков не поддаваться на провокацию и выполнять приказы Вооруженных сил РФ. Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на позиции ЧВК «Вагенр». В военном ведомстве опровергли эту информацию. Позже глава ЧВК заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пермский край — вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Полностью согласен с каждым словом президента России», — говорится в посте Махонина. По мнению главы Прикамья, Путин в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Махонин подчеркнул, что в Пермском крае ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Также политик отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть пермяки. Махонин призвал земляков не поддаваться на провокацию и выполнять приказы Вооруженных сил РФ. Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на позиции ЧВК «Вагенр». В военном ведомстве опровергли эту информацию. Позже глава ЧВК заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты.