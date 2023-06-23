23 июня 2023

Махонин заявил о поддержке Путина

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края заявил о поддержке президента РФ Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Пермский край — вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Полностью согласен с каждым словом президента России», — говорится в посте Махонина.

По мнению главы Прикамья, Путин в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Махонин подчеркнул, что в Пермском крае ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Также политик отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть пермяки. Махонин призвал земляков не поддаваться на провокацию и выполнять приказы Вооруженных сил РФ.

Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на позиции ЧВК «Вагенр». В военном ведомстве опровергли эту информацию. Позже глава ЧВК заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны момент. Об этом политик написал в своем telegram-канале на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пермский край — вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! Полностью согласен с каждым словом президента России», — говорится в посте Махонина. По мнению главы Прикамья, Путин в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Махонин подчеркнул, что в Пермском крае ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Также политик отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть пермяки. Махонин призвал земляков не поддаваться на провокацию и выполнять приказы Вооруженных сил РФ. Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы совершенной атаке на позиции ЧВК «Вагенр». В военном ведомстве опровергли эту информацию. Позже глава ЧВК заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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