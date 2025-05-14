Лыжник Коростелев из Пермского края попал в лонг-лист престижного рейтинга

21-летний лыжник из Пермского края Савелий Коростелев попал в лонг-лист ежегодного рейтинга Forbes — «30 до 30». Он представлен в номинации «Спорт и киберспорт».
«При отборе кандидатов учитывались следующие параметры: возраст (до 30 лет включительно), признание в профессиональной среде и личная конкурентоспособность как на российском, так и на международном уровне. Критерии оценки были разработаны при участии аналитиков компании McKinsey. Для анализа медийности номинантов использовались данные поисковых систем и социальных сетей», — сообщает Forbes.
Савелий Коростелев родился в 2003 году в Пермском крае. Является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером этапов Кубка России, сыном известной российской лыжницы, призера Олимпийских Игр Натальи Коростелевой. В 2024 году лыжник стал двукратным чемпионом России в командном спринте и эстафете. Ранее выступал за сборную Архангельской области, теперь за Татарстан.
Ранее URA.RU сообщало о том, что за сезон он заработал 2,4 млн рублей. Рейтинг составила «Известия».
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