Дмитрий Медведев в Перми проведет заседание Совбеза РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который как рассказывало URA.RU, 14 мая посетит Пермь, проведет на одном из оборонных предприятий выездное заседание Совбеза. В нем примут участие представители всех военных заводов Прикамья, говорят источники.
«Медведев проведет выездное совещание Совета безопасности, в котором примут участие, в том числе, представители оборонных предприятий региона», — пишет со ссылкой на инсайдеров «Коммерсант-Прикамье». Заседание, как сообщало URA.RU, может пройти на Пермском пороховом заводе.
О том, что Медведев летит в Пермь, а потом, возможно в Екатеринбург, источники URA.RU сообщали 13 мая. В предполагаемом графике — посещение в Перми Порохового завода, Мотовилихинских заводов, завода «Машиностроитель» и завода им. Дзержинского.
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