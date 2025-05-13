13 мая 2025

Дмитрий Медведев в Перми проведет заседание Совбеза РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Медведев встретится с пермскими промышленниками
Дмитрий Медведев встретится с пермскими промышленниками Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который как рассказывало URA.RU, 14 мая посетит Пермь, проведет на одном из оборонных предприятий выездное заседание Совбеза. В нем примут участие представители всех военных заводов Прикамья, говорят источники.

«Медведев проведет выездное совещание Совета безопасности, в котором примут участие, в том числе, представители оборонных предприятий региона», — пишет со ссылкой на инсайдеров «Коммерсант-Прикамье». Заседание, как сообщало URA.RU, может пройти на Пермском пороховом заводе.

О том, что Медведев летит в Пермь, а потом, возможно в Екатеринбург, источники URA.RU сообщали 13 мая. В предполагаемом графике — посещение в Перми Порохового завода, Мотовилихинских заводов, завода «Машиностроитель» и завода им. Дзержинского. 

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который как рассказывало URA.RU, 14 мая посетит Пермь, проведет на одном из оборонных предприятий выездное заседание Совбеза. В нем примут участие представители всех военных заводов Прикамья, говорят источники. «Медведев проведет выездное совещание Совета безопасности, в котором примут участие, в том числе, представители оборонных предприятий региона», — пишет со ссылкой на инсайдеров «Коммерсант-Прикамье». Заседание, как сообщало URA.RU, может пройти на Пермском пороховом заводе. О том, что Медведев летит в Пермь, а потом, возможно в Екатеринбург, источники URA.RU сообщали 13 мая. В предполагаемом графике — посещение в Перми Порохового завода, Мотовилихинских заводов, завода «Машиностроитель» и завода им. Дзержинского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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