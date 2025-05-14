Полеты из Перми в Хургаду возобновятся с 19 мая

Авиакомпания AlMasria возобновит прямые рейсы из Перми в Хургаду с 19 мая 2025 года. Новая полетная программа продлится до 1 июля 2025 года.
«Перелеты будут выполняться авиакомпанией AlMasria, которая сотрудничает с туроператором Coral. В качестве воздушного судна используется лайнер Airbus A310, — сказано на сайте пермского аэропорта.
13 мая URA.RU сообщало о том, что полеты в Хургаду приостановлены из Перми. В это же время СМИ писали, что авиакомпания Al Masria с 20 мая уменьшит свою полетную программу из России примерно на 30%. Сокращения затронут рейсы, выполняемые на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В Росавиации подтвердили, что перевозчик принял решение снизить количество рейсов в связи с регулярными задержками вылетов.
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