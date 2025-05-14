Полеты из Перми в Хургаду возобновятся с 19 мая

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Новая полетная программа продлится до 1 июля 2025 года
Новая полетная программа продлится до 1 июля 2025 года Фото:

Авиакомпания AlMasria возобновит прямые рейсы из Перми в Хургаду с 19 мая 2025 года. Новая полетная программа продлится до 1 июля 2025 года.

«Перелеты будут выполняться авиакомпанией AlMasria, которая сотрудничает с туроператором Coral. В качестве воздушного судна используется лайнер Airbus A310, — сказано на сайте пермского аэропорта. 

13 мая URA.RU сообщало о том, что полеты в Хургаду приостановлены из Перми. В это же время СМИ писали, что авиакомпания Al Masria с 20 мая уменьшит свою полетную программу из России примерно на 30%. Сокращения затронут рейсы, выполняемые на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В Росавиации подтвердили, что перевозчик принял решение снизить количество рейсов в связи с регулярными задержками вылетов.

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Авиакомпания AlMasria возобновит прямые рейсы из Перми в Хургаду с 19 мая 2025 года. Новая полетная программа продлится до 1 июля 2025 года. «Перелеты будут выполняться авиакомпанией AlMasria, которая сотрудничает с туроператором Coral. В качестве воздушного судна используется лайнер Airbus A310, — сказано на сайте пермского аэропорта.  13 мая URA.RU сообщало о том, что полеты в Хургаду приостановлены из Перми. В это же время СМИ писали, что авиакомпания Al Masria с 20 мая уменьшит свою полетную программу из России примерно на 30%. Сокращения затронут рейсы, выполняемые на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В Росавиации подтвердили, что перевозчик принял решение снизить количество рейсов в связи с регулярными задержками вылетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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