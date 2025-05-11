11 мая 2025

Пермского депутата Бежаняна возмутил запрет продажи алкоголя 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бежанян не понимает, почему алкоголь можно купить 8 и 10 мая, но не 9-го
Бежанян не понимает, почему алкоголь можно купить 8 и 10 мая, но не 9-го Фото:

Депутат Осинской думы Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», выступил против запрета продажи алкоголя в День Победы и другие праздники. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что фронтовые 100 грамм всегда были частью 9 мая. Поэтому он намерен снять этот запрет в Осе.

«Почему граждане нашей страны должны стоять в очереди во всяких „разливайках“ и аптеках за спиртосодержащими напитками, чтобы отметить ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ?!?! Кто решил, что мы не имеем право приобрести качественный алкоголь и разделить радость от праздника, почему можно купить водку 8 или 10 мая, но не в день когда Праздник?!?!», — отметил Бежанян.

Он вспоминает, что в его детстве после Парада в каждом дворе накрывали столы. По такой логике законодателей, говорит депутат, надо запретить продажу алкоголя и в Новый год, и 8 марта. По Трудовому кодексу запрещено пить алкоголь в рабочее время, но, судя по дням запретов, получается, что в эти дни их нет. А в праздничные — есть. Поэтому он готовится внести в Осинскую думу проект решения, в котором хочет снять ограничения. За исключением дней с детскими праздниками. Ограничения на продажу алкоголя устанавливаются постановлением правительства региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Осинской думы Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», выступил против запрета продажи алкоголя в День Победы и другие праздники. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что фронтовые 100 грамм всегда были частью 9 мая. Поэтому он намерен снять этот запрет в Осе. «Почему граждане нашей страны должны стоять в очереди во всяких „разливайках“ и аптеках за спиртосодержащими напитками, чтобы отметить ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ?!?! Кто решил, что мы не имеем право приобрести качественный алкоголь и разделить радость от праздника, почему можно купить водку 8 или 10 мая, но не в день когда Праздник?!?!», — отметил Бежанян. Он вспоминает, что в его детстве после Парада в каждом дворе накрывали столы. По такой логике законодателей, говорит депутат, надо запретить продажу алкоголя и в Новый год, и 8 марта. По Трудовому кодексу запрещено пить алкоголь в рабочее время, но, судя по дням запретов, получается, что в эти дни их нет. А в праздничные — есть. Поэтому он готовится внести в Осинскую думу проект решения, в котором хочет снять ограничения. За исключением дней с детскими праздниками. Ограничения на продажу алкоголя устанавливаются постановлением правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...