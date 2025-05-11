Пермского депутата Бежаняна возмутил запрет продажи алкоголя 9 мая

Депутат Осинской думы Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», выступил против запрета продажи алкоголя в День Победы и другие праздники. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что фронтовые 100 грамм всегда были частью 9 мая. Поэтому он намерен снять этот запрет в Осе.
«Почему граждане нашей страны должны стоять в очереди во всяких „разливайках“ и аптеках за спиртосодержащими напитками, чтобы отметить ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ?!?! Кто решил, что мы не имеем право приобрести качественный алкоголь и разделить радость от праздника, почему можно купить водку 8 или 10 мая, но не в день когда Праздник?!?!», — отметил Бежанян.
Он вспоминает, что в его детстве после Парада в каждом дворе накрывали столы. По такой логике законодателей, говорит депутат, надо запретить продажу алкоголя и в Новый год, и 8 марта. По Трудовому кодексу запрещено пить алкоголь в рабочее время, но, судя по дням запретов, получается, что в эти дни их нет. А в праздничные — есть. Поэтому он готовится внести в Осинскую думу проект решения, в котором хочет снять ограничения. За исключением дней с детскими праздниками. Ограничения на продажу алкоголя устанавливаются постановлением правительства региона.
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