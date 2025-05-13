Пермский стратегический завод приглашает школьников поступить в вуз без конкурса

ОАО «Соликамский магниевый завод» Пермского края приглашает выпускников 11-х классов на целевые места в вузах Перми и Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальной странице завода в социальной сети «ВКонтакте».
«Нашему предприятию выделены целевые места в ведущих вузах Перми и Екатеринбурга. Получите престижное высшее образование, обеспечьте себе гарантированное трудоустройство, а своим родителям — спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», — сообщается в соцсети.
Заключая договор в заводом, школьников ждет поступление в вуз вне основного конкурса. Также предусмотрена ежемесячная стипендия от предприятия, отдельное именное вознаграждение от генерального директора за хорошую успеваемость, практика на заводе и гарантированное трудоустройство на предприятие после получения диплома.
Заводу нужны те, кто будет обучаться по специальностям «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование». А также «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Химическая технология».
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.
Ранее URA.RU сообщало, что площадке пермского ОАО «Соликамский магниевый завод» стартовал первый этап строительства цеха по производству редкоземельных металлов. Сейчас ведутся проектные работы.
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