13 мая 2025

Пропавший в Перми 10-летний мальчик ночевал у незнакомой женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник ушел из дома после конфликта с матерью
Школьник ушел из дома после конфликта с матерью Фото:

Школьник, который пропал 13 мая в микрорайоне Крохалева, находился у посторонней женщины. Она подобрала его на улице и привела к себе домой. Об этом URA.RU рассказала Анна, мама мальчика.

«Мы вчера поругались с ним из-за того, что он пропускает занятия и не берет трубку, когда я ему звоню. Я терплю, но это ведь ненормально. После ссоры он ушел из дома. Оказалось, то на улице его подобрала совершенно посторонняя женщина, привела к себе домой и уложила спать», — рассказала мама мальчика.

Анна недоумевает по какой причине эта пермячка не стала сообщать в органы полиции о том, что нашла ребенка. После того как школьник переночевал у нее дома, утром она ушла на работу, а его оставила дома со своими дочерьми. «Оказывается, мы практически на одной площадке с ней работаем. Но она ни в соцсетях не написала, ни в полицию не позвонила», — удивляется женщина. Она уже видела сына, с ним все в порядке. Сейчас Анна направляется в полицию для того, чтобы дать пояснения.

Школьник пропал вечером 13 мая, Он вышел из дома по улице Лукоянова и отправился в неизвестном направлении. Его мама думала, что он мог пойти к отцу, но это оказалось не так. К поискам привлекались сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры.

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Школьник, который пропал 13 мая в микрорайоне Крохалева, находился у посторонней женщины. Она подобрала его на улице и привела к себе домой. Об этом URA.RU рассказала Анна, мама мальчика. «Мы вчера поругались с ним из-за того, что он пропускает занятия и не берет трубку, когда я ему звоню. Я терплю, но это ведь ненормально. После ссоры он ушел из дома. Оказалось, то на улице его подобрала совершенно посторонняя женщина, привела к себе домой и уложила спать», — рассказала мама мальчика. Анна недоумевает по какой причине эта пермячка не стала сообщать в органы полиции о том, что нашла ребенка. После того как школьник переночевал у нее дома, утром она ушла на работу, а его оставила дома со своими дочерьми. «Оказывается, мы практически на одной площадке с ней работаем. Но она ни в соцсетях не написала, ни в полицию не позвонила», — удивляется женщина. Она уже видела сына, с ним все в порядке. Сейчас Анна направляется в полицию для того, чтобы дать пояснения. Школьник пропал вечером 13 мая, Он вышел из дома по улице Лукоянова и отправился в неизвестном направлении. Его мама думала, что он мог пойти к отцу, но это оказалось не так. К поискам привлекались сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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