Пропавший в Перми 10-летний мальчик ночевал у незнакомой женщины

Школьник, который пропал 13 мая в микрорайоне Крохалева, находился у посторонней женщины. Она подобрала его на улице и привела к себе домой. Об этом URA.RU рассказала Анна, мама мальчика.
«Мы вчера поругались с ним из-за того, что он пропускает занятия и не берет трубку, когда я ему звоню. Я терплю, но это ведь ненормально. После ссоры он ушел из дома. Оказалось, то на улице его подобрала совершенно посторонняя женщина, привела к себе домой и уложила спать», — рассказала мама мальчика.
Анна недоумевает по какой причине эта пермячка не стала сообщать в органы полиции о том, что нашла ребенка. После того как школьник переночевал у нее дома, утром она ушла на работу, а его оставила дома со своими дочерьми. «Оказывается, мы практически на одной площадке с ней работаем. Но она ни в соцсетях не написала, ни в полицию не позвонила», — удивляется женщина. Она уже видела сына, с ним все в порядке. Сейчас Анна направляется в полицию для того, чтобы дать пояснения.
Школьник пропал вечером 13 мая, Он вышел из дома по улице Лукоянова и отправился в неизвестном направлении. Его мама думала, что он мог пойти к отцу, но это оказалось не так. К поискам привлекались сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры.
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