Пермяк Кирилл Перминов стал победителем Issyk Kul Six-Day Challenge — самого длинного шестиэтапного забега в мире. Дистанцию в 460 км вокруг озера Иссык-Куль он преодолел в течение шести дней за общее время в 43 часа 39 минут. Результаты размещены на сайте соревнований.
«Финишировал наконец-то. Завтра не надо ни куда бежать. Шесть дней гонки позади. До последнего не знал, смогу финишировать или нет, потому что была травма, которая давала о себе знать. Каждый вечер хромал, прикладывал лед, но каждое утро вставал и бежал гонку», — поделился Кирилл впечатлениями после финиша. Видеозапись размещена в его telegram-канале.
Маршрут ультрамарафона Issyk Kul Six-Day Challenge проходит вокруг озера Иссык-Куль по асфальтовым, гравийным и грунтовым дорогам. Спортсмены бегут на высоте 1600-2000 м над уровнем моря. В каждый из шести дней гонки им предстояло пробежать от 45 до 90 км.
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