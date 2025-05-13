13 мая 2025

Пермяк Кирилл Перминов выиграл самый длинный ультрамарафон, пробежав 460 км. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бежать пришлось долго
Бежать пришлось долго Фото:

Пермяк Кирилл Перминов стал победителем Issyk Kul Six-Day Challenge — самого длинного шестиэтапного забега в мире. Дистанцию в 460 км вокруг озера Иссык-Куль он преодолел в течение шести дней за общее время в 43 часа 39 минут. Результаты размещены на сайте соревнований.

«Финишировал наконец-то. Завтра не надо ни куда бежать. Шесть дней гонки позади. До последнего не знал, смогу финишировать или нет, потому что была травма, которая давала о себе знать. Каждый вечер хромал, прикладывал лед, но каждое утро вставал и бежал гонку», — поделился Кирилл впечатлениями после финиша. Видеозапись размещена в его telegram-канале.

Маршрут ультрамарафона Issyk Kul Six-Day Challenge проходит вокруг озера Иссык-Куль по асфальтовым, гравийным и грунтовым дорогам. Спортсмены бегут на высоте 1600-2000 м над уровнем моря. В каждый из шести дней гонки им предстояло пробежать от 45 до 90 км.

Кирилл Перминов и команда после финиша
Кирилл Перминов и команда после финиша
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяк Кирилл Перминов стал победителем Issyk Kul Six-Day Challenge — самого длинного шестиэтапного забега в мире. Дистанцию в 460 км вокруг озера Иссык-Куль он преодолел в течение шести дней за общее время в 43 часа 39 минут. Результаты размещены на сайте соревнований. «Финишировал наконец-то. Завтра не надо ни куда бежать. Шесть дней гонки позади. До последнего не знал, смогу финишировать или нет, потому что была травма, которая давала о себе знать. Каждый вечер хромал, прикладывал лед, но каждое утро вставал и бежал гонку», — поделился Кирилл впечатлениями после финиша. Видеозапись размещена в его telegram-канале. Маршрут ультрамарафона Issyk Kul Six-Day Challenge проходит вокруг озера Иссык-Куль по асфальтовым, гравийным и грунтовым дорогам. Спортсмены бегут на высоте 1600-2000 м над уровнем моря. В каждый из шести дней гонки им предстояло пробежать от 45 до 90 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...