13 мая 2025

Сеть магазинов по продаже китайских товаров расширила присутствие в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая сетевая точка заработала по улице Крупской
Вторая сетевая точка заработала по улице Крупской Фото:

В Перми отрылся второй супермаркет сети «Ни Хао», которая специализируется на продаже товаров из Китая. Новый магазин принимает покупателей с прошлой недели, сообщили владельцы точки.

«Новый супермаркет „Ни Хао“ находится на Крупской, 23. Открытие прошло на прошлой неделе, магазин работает в обычном режиме», — цитирует собеседников портал «В курсе.ру».

В продаже — продукты: специи, соусы, рис, лапша, снеки, сладости, напитки, чай и прочее. Сеть зашла на пермский рынок в конце прошлого года.

Ранее в прикамской столице выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды «Кайдзю». Бизнес, включающий два магазина, оценили в 2,7 млн рублей.

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В Перми отрылся второй супермаркет сети «Ни Хао», которая специализируется на продаже товаров из Китая. Новый магазин принимает покупателей с прошлой недели, сообщили владельцы точки. «Новый супермаркет „Ни Хао“ находится на Крупской, 23. Открытие прошло на прошлой неделе, магазин работает в обычном режиме», — цитирует собеседников портал «В курсе.ру». В продаже — продукты: специи, соусы, рис, лапша, снеки, сладости, напитки, чай и прочее. Сеть зашла на пермский рынок в конце прошлого года. Ранее в прикамской столице выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды «Кайдзю». Бизнес, включающий два магазина, оценили в 2,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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