Сеть магазинов по продаже китайских товаров расширила присутствие в Перми

В Перми отрылся второй супермаркет сети «Ни Хао», которая специализируется на продаже товаров из Китая. Новый магазин принимает покупателей с прошлой недели, сообщили владельцы точки.
«Новый супермаркет „Ни Хао“ находится на Крупской, 23. Открытие прошло на прошлой неделе, магазин работает в обычном режиме», — цитирует собеседников портал «В курсе.ру».
В продаже — продукты: специи, соусы, рис, лапша, снеки, сладости, напитки, чай и прочее. Сеть зашла на пермский рынок в конце прошлого года.
Ранее в прикамской столице выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды «Кайдзю». Бизнес, включающий два магазина, оценили в 2,7 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!