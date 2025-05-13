13 мая 2025

Оператор мусорного полигона в Березниках отчитался о рекордной прибыли

© Служба новостей «URA.RU»
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До 2023 года компания принадлежала администрации Березников (архивное фото)
До 2023 года компания принадлежала администрации Березников (архивное фото) Фото:

Компания «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО — полностью принадлежит правительству Прикамья) по итогу прошлого года заработала рекордные для себя 322 млн рулей. При этом общая сумма выручки составила 795 млн, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах ООО „ПКЭО“ за 2024 год. Выручка — 795 млн рублей (годом ранее было 353 млн). Чистая прибыль — 322 млн рублей (было 161 млн)», — написано на портале.

До 2023 года компания носила другое название. Общество эксплуатировало расположенный в Березниках мусорный полигон. Осенью 2021-го городские власти решили передать ООО в собственность правительства. Руководит «Пермским краевой экологическим оператором» бывший замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Иван Крайнов.

Ранее URA.RU рассказывало про пермскую IT-компания, которая отчиталась о рекордной прибыли. Аналогичного успеха за год смог добиться и популярный продавец одежды и белья.

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Компания «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО — полностью принадлежит правительству Прикамья) по итогу прошлого года заработала рекордные для себя 322 млн рулей. При этом общая сумма выручки составила 795 млн, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах ООО „ПКЭО“ за 2024 год. Выручка — 795 млн рублей (годом ранее было 353 млн). Чистая прибыль — 322 млн рублей (было 161 млн)», — написано на портале. До 2023 года компания носила другое название. Общество эксплуатировало расположенный в Березниках мусорный полигон. Осенью 2021-го городские власти решили передать ООО в собственность правительства. Руководит «Пермским краевой экологическим оператором» бывший замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Иван Крайнов. Ранее URA.RU рассказывало про пермскую IT-компания, которая отчиталась о рекордной прибыли. Аналогичного успеха за год смог добиться и популярный продавец одежды и белья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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