13 мая 2025

Власти рассказали о состоянии юной пермячки, которую сбила легковушка

Восьмилетняя школьница находится в тяжелом состоянии после ДТП в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочке потребовалась экстренная помощь медиков
Девочке потребовалась экстренная помощь медиков Фото:

Состояние восьмилетней пострадавшей в результате ДТП в Перми оценивает как тяжелое. Об этом заявили представители минздрава региона.

«Ребенок поступил 10 мая в больницу и до сих пор продолжает лечение в стационаре, состояние — тяжелое. Врачи оказывают девочке всю необходимую помощь», — ссылается на данные ведомства портал «В курсе.ру».

URA.RU ранее писало, что дорожный инцидент произошел на шоссе Космонавтов возле остановки «Больничный городок». По данным полиции, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора.

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Состояние восьмилетней пострадавшей в результате ДТП в Перми оценивает как тяжелое. Об этом заявили представители минздрава региона. «Ребенок поступил 10 мая в больницу и до сих пор продолжает лечение в стационаре, состояние — тяжелое. Врачи оказывают девочке всю необходимую помощь», — ссылается на данные ведомства портал «В курсе.ру». URA.RU ранее писало, что дорожный инцидент произошел на шоссе Космонавтов возле остановки «Больничный городок». По данным полиции, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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