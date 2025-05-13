13 мая 2025

В Перми закрывается благотворительный магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина решения — невозможность одновременно управлять благотворительным фондом и данным проектом
Причина решения — невозможность одновременно управлять благотворительным фондом и данным проектом Фото:

19 мая станет последним рабочим днем благотворительного магазина «Тепло», расположенного в крупном пермском ТРЦ. Причина решения — невозможность одновременно управлять благотворительным фондом и данным проектом. 

«Управляться одновременно „Территорией семьи“ и „Теплом“ оказалось физически невозможно. В течение нескольких месяцев велись поиски партнера и рассматривались различные варианты сотрудничества, однако подходящий кандидат так и не был найден», — написала руководитель проекта Анна Зуева в соцсети «ВКонтакте». 

По словам основателя, несмотря на сожаление, закрытие магазина является вынужденной, но необходимой мерой. Он просуществовал два года. Однако сейчас благотворительная организация требует повышенного внимания и дальнейшая работа в таком режиме стала невозможной.

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19 мая станет последним рабочим днем благотворительного магазина «Тепло», расположенного в крупном пермском ТРЦ. Причина решения — невозможность одновременно управлять благотворительным фондом и данным проектом.  «Управляться одновременно „Территорией семьи“ и „Теплом“ оказалось физически невозможно. В течение нескольких месяцев велись поиски партнера и рассматривались различные варианты сотрудничества, однако подходящий кандидат так и не был найден», — написала руководитель проекта Анна Зуева в соцсети «ВКонтакте».  По словам основателя, несмотря на сожаление, закрытие магазина является вынужденной, но необходимой мерой. Он просуществовал два года. Однако сейчас благотворительная организация требует повышенного внимания и дальнейшая работа в таком режиме стала невозможной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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