В Перми закрывается благотворительный магазин

19 мая станет последним рабочим днем благотворительного магазина «Тепло», расположенного в крупном пермском ТРЦ. Причина решения — невозможность одновременно управлять благотворительным фондом и данным проектом.
«Управляться одновременно „Территорией семьи“ и „Теплом“ оказалось физически невозможно. В течение нескольких месяцев велись поиски партнера и рассматривались различные варианты сотрудничества, однако подходящий кандидат так и не был найден», — написала руководитель проекта Анна Зуева в соцсети «ВКонтакте».
По словам основателя, несмотря на сожаление, закрытие магазина является вынужденной, но необходимой мерой. Он просуществовал два года. Однако сейчас благотворительная организация требует повышенного внимания и дальнейшая работа в таком режиме стала невозможной.
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