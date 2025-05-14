Пермяк Гавриил Гордеев снимет фильм о рэпере Паше Технике

Известный медиаменеджер из Перми и бывший резидент Comedy Club Гавриил Гордеев станет генеральным продюсером документального фильма о скандально известном рэпере Паше Технике. Картина «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» покажет путь артиста от начала 2000-х до 2025 года, а также его влияние на российскую хип-хоп-культуру.
По словам организаторов съемок, зрители увидят неизвестные ранее подробности биографии Паши Техника: «Станет понятно, кем Паша Техник был на самом деле, и, как из яркого представителя отечественного хип-хоп-андеграунда Техник превратился в одну из главных звезд интернета. Проект основан на ранее не публиковавшихся кадрах из личных архивов и записанных для проекта эксклюзивных интервью», — поясняют представители Okko, которые займутся производством картины. В трех актах авторы расскажут о карьере рэпера, его участии в группе Kunteynir, провокациях, проблемах с наркозависимостью и истории появления знаменитой маски обезьяны.
Режиссером фильма выступит Владислав Кузнецов, а сценаристом — Даня Порнорэп. Вместе с Гавриилом Гордеевым продюсером проекта стал Владимир Тодоров. Гавриил Гордеев родился в Перми, окончил Пермский политехнический университет, был участником команд КВН «Парма» и «Друзья», а с 2006 года выступал под псевдонимом Гавр в Comedy Club. Позднее он занимал руководящие должности на радиостанциях и телеканалах, а в настоящее время продолжает работать в качестве медиаменеджера и продюсера. Возрастное ограничение будущего фильма пока не определено.
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