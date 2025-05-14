Пермячке, которую обвиняют в убийстве пенсионерки, продлили меру пресечения

Обвиняемой в убийстве пенсионерки в Орджоникидзевском районе Перми продлили меру пресечения. До этого ее отправили в СИЗО до 17 мая.
«Мера пресечения продлена. Женщина останется под стражей до 17 августа 2025 года», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.
Ранее URA.RU сообщало версию следствия. Преступление произошло утром 17 марта 2025 года. 37-летняя злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и нанесла пенсионерке удары молотком по голове. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.
После убийства подозреваемая скрылась с двумя тысячами рублей, но благодаря оперативной работе следователей СК РФ ее личность и местонахождение были установлены. Следствие квалифицировало дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).
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