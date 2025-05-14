Пермячке, которую обвиняют в убийстве пенсионерки, продлили меру пресечения

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Ранее ее отправили в СИЗО до 17 мая
Ранее ее отправили в СИЗО до 17 мая Фото:

Обвиняемой в убийстве пенсионерки в Орджоникидзевском районе Перми продлили меру пресечения. До этого ее отправили в СИЗО до 17 мая. 

«Мера пресечения продлена. Женщина останется под стражей до 17 августа 2025 года», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники. 

Ранее URA.RU сообщало версию следствия. Преступление произошло утром 17 марта 2025 года. 37-летняя злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и нанесла пенсионерке удары молотком по голове. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

После убийства подозреваемая скрылась с двумя тысячами рублей, но благодаря оперативной работе следователей СК РФ ее личность и местонахождение были установлены. Следствие квалифицировало дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

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Обвиняемой в убийстве пенсионерки в Орджоникидзевском районе Перми продлили меру пресечения. До этого ее отправили в СИЗО до 17 мая.  «Мера пресечения продлена. Женщина останется под стражей до 17 августа 2025 года», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.  Ранее URA.RU сообщало версию следствия. Преступление произошло утром 17 марта 2025 года. 37-летняя злоумышленница проникла в квартиру, потребовала деньги и нанесла пенсионерке удары молотком по голове. Потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм. После убийства подозреваемая скрылась с двумя тысячами рублей, но благодаря оперативной работе следователей СК РФ ее личность и местонахождение были установлены. Следствие квалифицировало дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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