Данные о бунтах в СИЗО и освобождении заключенных оказались фейком

24 июня 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

В тюрьмах и СИЗО Москвы и Ростова не было происшествий. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В российских СИЗО и тюрьмах не было происшествий, связанных с мятежом Евгения Пригожина. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В сети стала распространяться информация о том, что якобы в московском следственном изоляторе «Водник» произошел бунт. Но это опроверг член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Ионов. «В настоящее время ситуация в СИЗО-5 „Водник“ в Москве контролируется администрацией. Заключенные не устраивали бунт. Они начали синхронно стучать в двери камер и кричать, но на этом все и закончилось», — сказал он ТАСС. Позже в telegram-каналах появились публикации о том, что якобы отряды частной армии Евгения Пригожина начали освобождать заключенных из тюрем Ростова-на-Дону. В постах отмечалось, что информация об этом изначально будто была опубликована на сайте 161.RU. Это также оказалось фейком. Информационное агентство опровергло это, отметив, что скрин новости с якобы их сайта был создан искусственно. Позже назвали недостоверной эти данные в ГУФСИН РФ по Ростовской области. URA.RU обратилось в ведомство за дополнительными комментарием, однако на момент публикации материала ответ не был получен. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы нанесении ракетного удара по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его слова. После этого глава частной армии захватил Ростов-на-Дону, отметив, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских СИЗО и тюрьмах не было происшествий, связанных с мятежом Евгения Пригожина. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В сети стала распространяться информация о том, что якобы в московском следственном изоляторе «Водник» произошел бунт. Но это опроверг член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Ионов. «В настоящее время ситуация в СИЗО-5 „Водник“ в Москве контролируется администрацией. Заключенные не устраивали бунт. Они начали синхронно стучать в двери камер и кричать, но на этом все и закончилось», — сказал он ТАСС. Позже в telegram-каналах появились публикации о том, что якобы отряды частной армии Евгения Пригожина начали освобождать заключенных из тюрем Ростова-на-Дону. В постах отмечалось, что информация об этом изначально будто была опубликована на сайте 161.RU. Это также оказалось фейком. Информационное агентство опровергло это, отметив, что скрин новости с якобы их сайта был создан искусственно. Позже назвали недостоверной эти данные в ГУФСИН РФ по Ростовской области. URA.RU обратилось в ведомство за дополнительными комментарием, однако на момент публикации материала ответ не был получен. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы нанесении ракетного удара по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его слова. После этого глава частной армии захватил Ростов-на-Дону, отметив, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это.