Частная армия Пригожина зашла в Липецкую область: главное к 18:00 по мск

В Липецкой зафиксировано передвижение колонны военной техники частной армии предпринимателя Евгения Пригожина. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию о присутствии боевиков на территории области. Сообщается о прорыве перекрытой дороги, по которой двигалась техника мятежников. URA.RU приводит главные новости к 18:00 (мск) 24 июня.
- Частная армия Пригожина разместила снайперов и операторов БПЛА на крыше, захваченного в результате военного мятежа, штаба Южного центрального округа (ЮВО). Пригожин также опроверг информацию о минировании улиц Ростова-на-Дону.
- Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» были замечены на въезде в Ростов-на-Дону. Они переброшены для подавления мятежа частной армии Пригожина.
- Сообщалось о стрельбе в Ростове-на-Дону. Один из местных жителей набросился на группу наемников с автоматом.
- В ходе мятежа по воронежскому жилому комплексу был нанесен удар. Снаряд упал прямо на парковке рядом с людьми, кто его выпустил — неизвестно.
- По требованию Генпрокуратуры РФ были заблокированы ресурсы, принадлежащие медиагруппе «Патриот» Пригожина. Данный шаг призван не допустить распространение призывов Пригожина к вооруженному восстанию.
- В ряде регионов РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор предупредил, что из-за этого могут происходить сбои в работе интернета.
- На юго-западе Москвы в районе Ясенево, военные оборудовали огневую позицию. Они установили баррикады из мешков с песком и пулеметную точку.
- В Госдуме рассказали, как бойцы «Вагнера» могут избежать наказания за военный мятеж. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, мятежникам необходимо сложить оружие, как можно быстрее.
- Владимир Путин подписал указ, который позволит арестовывать на 30 суток граждан, нарушивших режим военного положения в стране. Также гражданам может грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей.
В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тылу его частной армии. В военном ведомстве опровергли заявление предпринимателя. Он же пригрозил, что бойцы его армии уничтожат все на своем пути. Позже Пригожин сообщил, что его частная армия зашла в Ростовскую и Воронежскую области.
О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.