Пригожин опроверг сообщения о том, что ЧВК «Вагнер» минирует Ростов-на-Дону

ЧВК «Вагнер» не минирует улицы в Ростове-на-Дону. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
«В СМИ распространяют информацию про некие минные шлагбаумы. Когда мы пришли сюда, то мы сняли у соседних ворот со здания штаба минный шлагбаум, утром», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он комментировал информации о минировании улиц в Ростове-на-Дону.
Ранее telegram-канал Baza сообщил, что на улицах Ростова-на-Дону предположительно, бойцы ЧВК «Вагнер» выгружают мины. В канале было опубликовано видео.
Мятеж Пригожина начался после того, как Минобороны опровергло его заявление. Ранее основатель ЧВК отметил, что якобы Россия нанесла удары по его отрядам. После этого Пригожин отметил, что его бойцы пойдут в атаку по позициям Минобороны. Они уже вошли в город Ростов-на-Дону.
ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за попытку провести вооруженный мятеж. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что не пойдет на уступки президента РФ Владимира Путина.
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