В ходе мятежа, начатого основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным одном из жилых комплексов Воронежа зафиксирован прилет снаряда. Он ударил по парковке, где неподалеку находились люди, передает telegram-канал Baza.
Снаряд прилетел по территории ЖК «Озерки». «Один из снарядов упал прямо на парковке рядом с людьми. Кто его выпустил, пока неизвестно», — написали в telegram-канале.
В ночь на 24 июня Пригожин начал вооруженный мятеж. Он заявил, что его наемники уничтожат все, что встанет у них на пути. Также Пригожин сказал, что ЧВК вошла в Ростов и якобы взяла под контроль штаб Южного военного округа. Из-за случившегося в ряде регионов был введен режим КТО, в том числе в Воронежской области.
В связи с происходящим президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что предатели получат соответствующие меры. Также он назвал мятеж Пригожина «ударом ножа в спину» для России.
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