Baza: во время мятежа Пригожина по воронежскому ЖК ударил снаряд. Видео

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Снаряд ударил по парковке, где находились люди Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В ходе мятежа, начатого основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным одном из жилых комплексов Воронежа зафиксирован прилет снаряда. Он ударил по парковке, где неподалеку находились люди, передает telegram-канал Baza.

Снаряд прилетел по территории ЖК «Озерки». «Один из снарядов упал прямо на парковке рядом с людьми. Кто его выпустил, пока неизвестно», — написали в telegram-канале.

В ночь на 24 июня Пригожин начал вооруженный мятеж. Он заявил, что его наемники уничтожат все, что встанет у них на пути. Также Пригожин сказал, что ЧВК вошла в Ростов и якобы взяла под контроль штаб Южного военного округа. Из-за случившегося в ряде регионов был введен режим КТО, в том числе в Воронежской области.

В связи с происходящим президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что предатели получат соответствующие меры. Также он назвал мятеж Пригожина «ударом ножа в спину» для России.

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В ходе мятежа, начатого основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным одном из жилых комплексов Воронежа зафиксирован прилет снаряда. Он ударил по парковке, где неподалеку находились люди, передает telegram-канал Baza. Снаряд прилетел по территории ЖК «Озерки». «Один из снарядов упал прямо на парковке рядом с людьми. Кто его выпустил, пока неизвестно», — написали в telegram-канале. В ночь на 24 июня Пригожин начал вооруженный мятеж. Он заявил, что его наемники уничтожат все, что встанет у них на пути. Также Пригожин сказал, что ЧВК вошла в Ростов и якобы взяла под контроль штаб Южного военного округа. Из-за случившегося в ряде регионов был введен режим КТО, в том числе в Воронежской области. В связи с происходящим президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что предатели получат соответствующие меры. Также он назвал мятеж Пригожина «ударом ножа в спину» для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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