«Ведомости»: военные оборудовали пулеметную позицию на юго-востоке Москвы

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, военные, пулемет, оружие, милитаризация, военнослужащий, солдат, z войска
Силовики установили пулеметные позиции в Ясенево Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Люди в военной форме в сопровождении сотрудников МВД России оборудовали на юго-западе Москвы в районе Ясенево стрелковую позицию. Уточняется, что они установили пулемет и построили баррикады из мешков с песком, сообщают «Ведомости».

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В Минобороны официально опровергли это заявление. Затем Пригожин заявил, что бойцы ЧВК зашли в Ростовскую и Воронежскую область. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Пригожина «ножом в спину» России.

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Люди в военной форме в сопровождении сотрудников МВД России оборудовали на юго-западе Москвы в районе Ясенево стрелковую позицию. Уточняется, что они установили пулемет и построили баррикады из мешков с песком, сообщают «Ведомости». В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В Минобороны официально опровергли это заявление. Затем Пригожин заявил, что бойцы ЧВК зашли в Ростовскую и Воронежскую область. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Пригожина «ножом в спину» России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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