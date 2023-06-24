«Ведомости»: военные оборудовали пулеметную позицию на юго-востоке Москвы

Силовики установили пулеметные позиции в Ясенево
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Люди в военной форме в сопровождении сотрудников МВД России оборудовали на юго-западе Москвы в районе Ясенево стрелковую позицию. Уточняется, что они установили пулемет и построили баррикады из мешков с песком, сообщают «Ведомости».
В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В Минобороны официально опровергли это заявление. Затем Пригожин заявил, что бойцы ЧВК зашли в Ростовскую и Воронежскую область. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж Пригожина «ножом в спину» России.
О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.