Путин узаконил арест на 30 суток за нарушение режима военного положения

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин узаконил наказание за нарушение военного положения в РФ Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий административный арест до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами.

«Нарушение положений, установленных в соответствии с Федеральным конституционным судом <…> влечет административный арест на срок до 30 суток», — говорится в указе. Уточняется, что за нарушение гражданам также может грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли заявление, однако глава ЧВК пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов.

В связи со случившимся, Путин выступил с обращением, во время которого заявил, что предатели России будут наказаны. Также он назвал произошедшее «ударом в спину» российскому государству.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий административный арест до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами. «Нарушение положений, установленных в соответствии с Федеральным конституционным судом <…> влечет административный арест на срок до 30 суток», — говорится в указе. Уточняется, что за нарушение гражданам также может грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли заявление, однако глава ЧВК пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов. В связи со случившимся, Путин выступил с обращением, во время которого заявил, что предатели России будут наказаны. Также он назвал произошедшее «ударом в спину» российскому государству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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