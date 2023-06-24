Путин узаконил арест на 30 суток за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий административный арест до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами.
«Нарушение положений, установленных в соответствии с Федеральным конституционным судом <…> влечет административный арест на срок до 30 суток», — говорится в указе. Уточняется, что за нарушение гражданам также может грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей.
Ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли заявление, однако глава ЧВК пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов.
В связи со случившимся, Путин выступил с обращением, во время которого заявил, что предатели России будут наказаны. Также он назвал произошедшее «ударом в спину» российскому государству.
Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий административный арест до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами. «Нарушение положений, установленных в соответствии с Федеральным конституционным судом <…> влечет административный арест на срок до 30 суток», — говорится в указе. Уточняется, что за нарушение гражданам также может грозить штраф от одной до пяти тысяч рублей. Ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям частной компании. В ведомстве опровергли заявление, однако глава ЧВК пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов. В связи со случившимся, Путин выступил с обращением, во время которого заявил, что предатели России будут наказаны. Также он назвал произошедшее «ударом в спину» российскому государству.