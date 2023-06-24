Мирный житель Ростова-на-Дону накинулся на толпу вооруженных бойцов «Вагнера». Видео

24 июня 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Житель Ростова начал бросаться на бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Ростове-на-Дону один из гражданских напрыгнул с автоматом на наемников ЧВК «Вагнер», находящейся под началом Евгения Пригожина, устроившего мятеж и ворвавшегося в город. Об этом написали в ростовских СМИ. «Просьба к ростовчанам. Если замечаете таких суетологов, которые прыгают на людей с автоматами, отводите их в сторону, чтобы не провоцировали конфликт!» — передает telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону». Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве тут же опровергли эту информацию. Спустя время глава частной компании пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов. Также он объявил, что его бойцы вошли на территорию Ростова и якобы взяли под контроль штаб Южного военного округа. Позже военкор Роман Косарев сообщил о взрывах и выстрелах в городе. В связи с этим президент России Владимир Путин выступил с обращением. Во время выступления он заявил, что предатели будут наказаны. Также он назвал ситуацию «ударом в спину» стране и призвал объединить силы против общего врага в лице Киева.

В Ростове-на-Дону один из гражданских напрыгнул с автоматом на наемников ЧВК «Вагнер», находящейся под началом Евгения Пригожина, устроившего мятеж и ворвавшегося в город. Об этом написали в ростовских СМИ. «Просьба к ростовчанам. Если замечаете таких суетологов, которые прыгают на людей с автоматами, отводите их в сторону, чтобы не провоцировали конфликт!» — передает telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону». Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве тут же опровергли эту информацию. Спустя время глава частной компании пообещал, что уничтожит всех, кто встанет на пути его бойцов. Также он объявил, что его бойцы вошли на территорию Ростова и якобы взяли под контроль штаб Южного военного округа. Позже военкор Роман Косарев сообщил о взрывах и выстрелах в городе. В связи с этим президент России Владимир Путин выступил с обращением. Во время выступления он заявил, что предатели будут наказаны. Также он назвал ситуацию «ударом в спину» стране и призвал объединить силы против общего врага в лице Киева.