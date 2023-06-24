В Ростове-на-Дону заметили технику спецназа «Ахмат»

24 июня 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Техника «Ахмат» замечена в городе, в который вошли ЧВК «Вагнер», отметили российские военкоры (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Боевые машины спецназа «Ахмат», которыми руководит глава Чечни Рамзан Кадыров, были замечены в Ростове-на-Дону. Ранее в этот город вошли отряды ЧВК «Вагнер», которыми управляет Евгений Пригожин. Об этом сообщают российские военкоры. «В Ростове-на-Дону замечены первые группы чеченского спецназа „Ахмат“, переброшенный для подавления мятежа. Силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эту информацию подтверждает и telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ — 161». По их информации, колона военной техники «Ахмата» растянулась на несколько километров. В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны якобы нанесли ракетный удар по позициям его бойцов. Минобороны опровергли эти слова. После этого глава ЧВК «Вагнер» заявил, что будет на позиции Минобороны вглубь России. По его словам, бойцы ЧВК будут уничтожать все. По данному факты было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. Ночью 24 июня ЧВК «Вагнер» вошла в Ростов-на-Дону, где силы Минобороны были приведены в боевую готовность. Президент России Владимир Путин заявил, что мятеж Пригожина — удар в спину РФ.

Боевые машины спецназа «Ахмат», которыми руководит глава Чечни Рамзан Кадыров, были замечены в Ростове-на-Дону. Ранее в этот город вошли отряды ЧВК «Вагнер», которыми управляет Евгений Пригожин. Об этом сообщают российские военкоры. «В Ростове-на-Дону замечены первые группы чеченского спецназа „Ахмат“, переброшенный для подавления мятежа. Силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эту информацию подтверждает и telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ — 161». По их информации, колона военной техники «Ахмата» растянулась на несколько километров. В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны якобы нанесли ракетный удар по позициям его бойцов. Минобороны опровергли эти слова. После этого глава ЧВК «Вагнер» заявил, что будет на позиции Минобороны вглубь России. По его словам, бойцы ЧВК будут уничтожать все. По данному факты было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. Ночью 24 июня ЧВК «Вагнер» вошла в Ростов-на-Дону, где силы Минобороны были приведены в боевую готовность. Президент России Владимир Путин заявил, что мятеж Пригожина — удар в спину РФ.